Monopoli-Avellino: le probabili formazioni, lupi per il rilancio nel girone C Novità determinate da infortuni e squalifiche rispetto all'undici con il Catania

Biancolino non potrà contare su D'Ausilio, assente in Coppa Italia di Serie C e questa sera anche in campionato. Risentimento al flessore della gamba destra e il trequartista non è nell'elenco dei convocati: salta Monopoli-Avellino e sarà rivalutato al pari di Vano. Trauma distorsivo al ginocchio destro per l'attaccante, out verso il "Veneziani". Per sostituire D'Ausilio, con l'assenza di Tribuzzi per l'ultimo dei due turni di squalifica rimediati con il rosso a fine gara al "Vigorito", c'è Russo che proprio in Coppa contro il Giugliano, proprio al posto di Tribuzzi per la ripresa, ha garantito il cambio di passo nel match contro i gialloblu. Per la mediana, con Palmiero fuori per squalifica, c'è il ballottaggio tra Armellino e Toscano con il secondo che potrebbe essere favorito sul capitano anche a causa dell'infortunio rimediato contro il Giugliano che però non ha causato l'indisponibilità. In attacco si profila la conferma della coppia vista in campionato: Patierno-Redan con Gori e Campanile pronti dalla panchina.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Toscano, Sounas; Patierno, Redan. All. Biancolino. A disp. Guarnieri*, Marson, Cionek, Benedetti, Llano, Liotti, Rocca, Armellino, Arzillo, Mutanda, Gori, Campanile

Indisponibili: D'Ausilio (risentimento al flessore della gamba destra), Vano (trauma distorsivo al ginocchio destro), Palmiero (turno di squalifica), Tribuzzi (turno di squalifica)

Fuori lista: Cancellieri, Sannipoli

Così i pugliesi nella vittoria sul Potenza (0-1)

Monopoli (3-5-2): Vitale; Viteritti (82' Bizzotto), Miceli, Angileri; Valenti, Falzerano (70' Bulevardi), Battocchio, Scipioni (82' Virgilio), Yabre; Grandolfo (70' Yeboah), Vazquez. All. Colombo. A disp. Garofani, Sibilano, De Sena, Fazio, Capozzi, Cristallo, Ferrini, Cellamare, Bruschi