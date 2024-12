Monopoli-Avellino: le formazioni ufficiali, Redan alle spalle di Patierno e Gori Sfida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C al "Veneziani"

Biancolino punta su Redan trequartista per la coppia composta da Patierno e Gori: ecco la soluzione offensiva dell'Avellino per la sfida del "Veneziani" contro il Monopoli. Per i pugliesi Colombo punta sull'ex Miceli al centro della difesa. Tra i tre del pacchetto arretrato c'è Viteritti, vicinissimo ai lupi sul finale della sessione estiva di calciomercato.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Diciassettesima Giornata

Monopoli - Avellino

Monopoli (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti, Battocchio, Scipioni, Falzerano, Yabre; Vazquez, Grandolfo. All. Colombo. A disp. Garofani, Sibilano, Bizzotto, De Sena, Fazio, Bulevardi, Selleri, Capozzi, Virgilio, Pace, De Risio, Cristallo, Ferrini, Cellamare, Yeboah, Bruschi

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Armellino, Sounas; Redan; Patierno, Gori. All. Biancolino. A disp. Marson, Llano, Benedetti, Cionek, Liotti, Arzillo, Mutanda, Toscano, Rocca, Campanile, Russo

Arbitro: Ancora