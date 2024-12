Avellino: 5 turni senza vittorie, caccia alla soluzione per rilanciare l'attacco Redan meglio da punta che da trequartista, D'Ausilio resta in dubbio, Russo è pronto

Cinque giornate di campionato senza vittorie, il mese di novembre è volato via con una sconfitta, tre pareggi e un successo, ma in Coppa Italia di Serie C (il 4-2 sul Giugliano per l'accesso al quarto di finale), e poi è c'è stato l'ulteriore pari in campionato contro il Monopoli. Sfide non semplici guardando la classifica, ma l'Avellino di Raffaele Biancolino nel girone C ha vinto per l'ultima volta il 30 ottobre scorso nella trasferta di Trapani e c'è l'allarme attacco, non completo, ma da indizi sparsi perché proprio al “Provinciale” di Erice andarono a segno Gabriele Gori e Cosimo Patierno e da lì in avanti, in campionato, le reti realizzate dai biancoverdi sono state firmate da Paolo Frascatore, Michele D'Ausilio, Daishawn Redan e Antonio De Cristofaro.

Redan da trequartista non ha garantito come da punta

Solo l'olandese rientra tra le punte in organico e al “Veneziani” è stato impiegato da trequartista, non con la prestazione che, invece, aveva garantito con il Catania, al fianco di Patierno, e a Giugliano, da subentrato andando in gol. D'Ausilio resta in dubbio verso la sfida con il Sorrento, in programma domenica alle 17.30. Nello scontro diretto, con i costieri quarti in classifica, il ritorno dell'ex Cerignola, miglior assist-man, può risultare prezioso per rilanciare la fase offensiva. Per il ruolo tra le linee c'è Raffaele Russo, decisivo per il ribaltone sui tigrotti in Coppa e che nel finale a Monopoli ha portato energia utile per alcune occasioni. Patierno prosegue nella gestione fisica lungo la settimana e l'occasione mancata a pochi minuti dal termine con il Monopoli si lega al rigore sbagliato con il Catania e alla traversa colpita con il Taranto: riprova di un calo nonostante l'impegno massimo per essere a disposizione andando oltre il costante fastidio al ginocchio sinistro. Gori ha segnato in Coppa, ma a Monopoli non è stato protagonista. Michele Vano potrebbe rientrare dopo il trauma al ginocchio nella rifinitura verso l'ultima gara e Alessandro Campanile si conferma jolly dalla panchina per Biancolino: caccia alla miglior soluzione per sbloccare l'attacco. Alessio Tribuzzi sarà a disposizione con Luca Palmiero che tornerà regista in mediana.