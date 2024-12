Avellino: l'obiettivo del rilancio, si profilano rotazioni in tutti i reparti Alle 18 atmosfera natalizia con MID e Biancoverdi Insuperabili per i lupi in tribuna Montevergine

Ultimi dettagli per l'Avellino verso la gara casalinga contro il Sorrento, in programma domenica (ore 17.30) e si profilano novità dal primo minuto. La prestazione con il Monopoli non è stata completamente negativa, ma lo diventa se la si lega alla fase vissuta dai lupi, reduci da cinque turni senza vittorie e da quattro pareggi consecutivi. Occorre il nuovo cambio di passo nella stagione biancoverde e Raffaele Biancolino potrebbe modificare l'undici iniziale con una novità per reparto. Thiago Cionek per Michele Rigione in difesa, Dimitrios Sounas potrebbe essere jolly dalla panchina e non in campo dal 1', in attacco anche Cosimo Patierno rientra nelle valutazioni pre-gara dopo una titolarità lunga 11 turni di campionato. Daishawn Redan appare destinato al ritorno nella linea offensiva dopo il ruolo di trequartista vissuto a Monopoli non con i risultati con cui ha vissuto le precedenti due gare da punta tra campionato e coppa. C'è poi il rebus della pedina tra le linee di centrocampo e attacco: Michele D'Ausilio rischia di saltare anche la sfida con i costieri. Alessio Tribuzzi torna a disposizione dopo aver scontato i due turni di squalifica e va a caccia del rilancio individuale, ma utilissimo per la squadra, anche se Raffaele Russo è in pole per il ruolo. Luca Palmiero tornerà regista dopo il turno di stop causato dai cinque gialli in campionato.

Con i Biancoverdi Insuperabili e il MID verso il Natale

Verso Avellino-Sorrento, nel pomeriggio, il club irpino vivrà l'atmosfera natalizia in compagnia del MID (Movimento Italiano Disabili) e del gruppo "Biancoverdi Insuperabili". L'US Avellino rinnova il proprio impegno nel creare momenti di condivisione e gioia, soprattutto per i tifosi speciali che incarnano il cuore pulsante della nostra comunità. - si legge nella nota della società biancoverde - Presso l’area hospitality della tribuna Montevergine dello Stadio Partenio Lombardi, il club ospiterà un evento unico e significativo: l’addobbo dell’albero di Natale, che sarà poi donato dal MID al gruppo “Biancoverdi Insuper…abili”. Un gesto che simboleggia il calore, la solidarietà e la vicinanza del club ai nostri straordinari tifosi con disabilità. Sarà un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia insieme ai propri beniamini. Giocatori e staff si uniranno ai nostri super tifosi per condividere sorrisi, emozioni e momenti indimenticabili, celebrando lo spirito di inclusività che ci contraddistingue. Questo evento non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta l’essenza del nostro legame con il territorio e con chi, giorno dopo giorno, dimostra che il tifo non conosce limiti: passione, forza e amore per l’Avellino sono i veri protagonisti di questa giornata".