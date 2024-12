L'arbitro di Altamura-Avellino: ha già diretto un match dei lupi in stagione Il fischietto siciliano ha arbitrato la gara che ha determinato il ribaltone in panchina per i lupi

La gara Team Altamura - Avellino, valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C e in programma venerdì (ore 20.30) al "D'Angelo" di Altamura, sarà diretta da Dario Madonia della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Paolo Tomasi della sezione di Schio e Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo con Valerio Pezzopane della sezione di L'Aquila quarto ufficiale. Madonia ha diretto tre gare dei biancoverdi. Per i lupi due sconfitte (Avellino-Viterbese 0-2 del 19 febbraio 2023 e Avellino-Latina 0-1 del 21 settembre scorso, una gara della gestione Pazienza) e una vittoria (Avellino-Monterosi 2-1 del 22 ottobre 2023).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Diciannovesima Giornata

Benevento - Giugliano: Ubaldi

Casertana - Trapani: Vergaro

Catania - Potenza: Gavini

Foggia - Picerno: Poli

Juventus Next Gen - ACR Messina: Di Francesco

Latina - Audace Cerignola

Monopoli - Taranto: Striamo

Sorrento - Cavese: Rinaldi

Team Altamura - Avellino: Madonia

Turris - Crotone: Djurdjevic