Altamura-Avellino 1-3, Di Donato: "Tocco irregolare di Patierno sul secondo gol" Il commento del tecnico dei pugliesi al termine del match del "D'Angelo"

"I ragazzi hanno fatto una grande partita. Sapevamo di affrontare una delle squadre più forti del girone, da prospettiva diversa rispetto a noi e ce la siamo giocata alla pari". Così Daniele Di Donato si è espresso al termine di Team Altamura - Avellino 1-3: "Peccato per i tre errori commessi, l'Avellino ne ha approfittato per segnare. Peccato soprattutto per il secondo gol. C'è stata la ripartenza dell'Avellino viziata da un fallo di mano di Patierno non evidenziato dall'arbitro e poi abbiamo subito gol. - ha affermato il tecnico dei pugliesi - Abbiamo avuto le chance per pareggiare, ma non siamo stati bravi, ci prendiamo la prestazione. Non dobbiamo fare voli pindarici, arriviamo prima alla quota salvezza. La prestazione è stata ottima. Sono soddisfatto per il girone d'andata, soprattutto per quanto fatto dopo la prima fase".