Giana Erminio - Avellino: le probabili formazioni del quarto di finale di Coppa Alle 18.30 la sfida allo stadio "Città di Gorgonzola": gara secca per l'accesso alla semifinale

Alle 18.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Giana Erminio - Avellino, quarto di finale della Coppa Italia di Serie C. Si profila la conferma dell'undici proposto da Biancolino a Giugliano per l'ottavo di finale. Marson tra i pali con la linea difensiva composta da Lllano, Cionek, Benedetti e Liotti. A centrocampo Toscano con Armellino e Rocca. Ballottaggio tra Tribuzzi e Russo per il ruolo di trequartista con Gori e Vano in attacco. Assenti D'Ausilio, Mutanda e Cancellieri.

La prospettiva per le due squadre

Serie C - Coppa Italia

Quarti di finale

Giana Erminio - Avellino

Giana Erminio (3-5-2): Mangiapoco; Previtali, Ferri, Alborghetti; Caferri, Pinto, Nichetti, Marotta, Lamesta; Montipò, Stuckler. All. Chiappella. A disp. Pirola, Moro, Colombara, De Maria, Scaringi, Piazza, Pinto, Ballabio, Pirotta, Renda, Avinci, Pala, Buzzi

Avellino (4-3-1-2): Marson; Llano, Cionek, Benedetti, Liotti; Armellino, Toscano, Rocca; Tribuzzi; Vano, Gori. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Guarnieri, Rigione, Cancellotti, Frascatore, Enrici, De Cristofaro, Palmiero, Sannipoli, Sounas, Arzillo, Patierno, Russo, Redan, Campanile

Arbitro: Silvestri