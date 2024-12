Due gol subiti dopo 11 minuti: Avellino fuori dalla Coppa, passa la Giana (3-0) Montipò e Renda, poi ancora Montipò in avvio di ripresa: prova oltremodo opaca per i lupi

Avellino fuori dalla Coppa Italia di Serie C, Giana Erminio vincente con il finale di 3-0 al "Città di Gorgonzola". Si ferma ai quarti di finale la corsa dei lupi nella competizione riservata ai club di Lega Pro. Giana avanti di due gol dopo soli 11 minuti: al 7' Montipò, al minuto 11 Renda per il 2-0 dei lombardi che controllano il doppio vantaggio lungo il primo tempo. In avvio di ripresa, al 48', il secondo gol di Montipò per il 3-0 Giana sugli irpini. Avellino eliminato dalla Coppa Italia di Serie C, testa al campionato per la squadra di Biancolino. Domenica la sfida casalinga contro il Picerno.

Primo tempo

Biancolino punta su Marson tra i pali con Llano, Cionek, Benedetti e Liotti per la linea difensiva. A centrocampo titolari Tribuzzi da mezzala destra, Armellino come regista e Sounas a sinistra. Russo è il trequartista con Gori e Campanile in attacco. Avellino con 500 tifosi biancoverdi sugli spalti del “Città di Gorgonzola”, al 7' il gol di Montipò: punizione e stoccata della punta della Giana per il vantaggio dei padroni di casa (1-0). I lupi rispondono con Gori, Mangiapoco chiude. All'11' transizione finalizzata nel migliore dei modi da Renda per il 2-0 dei lombardi con la giocata firmata da De Maria. Prova opaca lungo il primo tempo per gli irpini e la frazione si chiude con il giallo rimediato da Cionek.

Secondo tempo

Biancolino conferma l'undici in avvio di ripresa. Al 48' Montipò recupera palla su Cionek e batte Marson (3-0). L'Avellino rischia di subire il quarto gol, poi sfiora la rete con Sounas: palla di poco a lato. Al 58' triplo cambio: dentro Vano, Rocca e Toscano per Campanile, Tribuzzi e Sounas. Sostituzioni anche per la Giana: fuori Marotta, Previtali e Renda, dentro Nichetti, Ferri e Stuckler. Biancolino inserisce Sannipoli: minuti per il fuorilista. Giallo per De Maria che Chiappella sostituisce in compagnia di Montipò per l'ingresso di Colombara e Ballabio. Dieci minuti finali per Redan: fuori Benedetti. Nei secondi conclusivi Marson evita il poker della Giana sul tentativo di Ballabio.