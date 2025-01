Avellino a Giugliano senza Patierno, ma con un rientro nell'elenco dei convocati È la vigilia della sfida del "De Cristofaro" per la ventunesima giornata di campionato

Senza Antonio De Cristofaro, per il turno di squalifica determinato dal quinto giallo in campionato rimediato contro il Picerno, e senza Cosimo Patierno: l'Avellino dovrà fare a meno dell'attaccante nella sfida in trasferta contro il Giugliano, in programma domani (ore 17.30) e valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Patierno "è stato tenuto a riposo per un lavoro specifico di potenziamento del tono muscolare programmato in questa pausa di campionato": si legge nella nota ufficiale dell'elenco dei convocati in cui torna Michele D'Ausilio. Da verificare, però, il possibile impiego: dovrebbe essere jolly dalla panchina nel match contro i tigrotti. Regolarmente in gruppo Michele Rigione. Prima convocazione per il volto nuovo Gianmarco Todisco. Assente Noah Mutanda, ancora bloccato dal risentimento all'adduttore della gamba destra.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 23 Sannipoli, 24 Sounas, 51 Arzillo

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile