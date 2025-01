Latina-Avellino 0-3, Biancolino: "Gori? Ha dimostrato qualità e professionalità" Il commento del tecnico dopo la vittoria dei lupi al "Francioni" (0-3)

"Era difficile, il Latina aveva bisogno di punti per la salvezza, ma li abbiamo conquistati noi per il nostro percorso e la carica dei tifosi fa sempre la differenza ovunque". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Latina-Avellino 0-3: "Russo? Ha fatto quello che doveva fare garantendo spazio utile anche nelle letture difensive. Sounas si alzava tra le linee e abbiamo lavorato bene. Sounas? Dimitrios è importante, è un giocatore che arriva da Catanzaro con un ruolo da protagonista e lo sta confermando nel nostro gruppo. Inizia un campionato diverso? Non mi interessano gli altri risultati. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Dobbiamo pensare al nostro cammino. Sappiamo che si può creare un qualcosa di diverso. Il girone di ritorno è un altro campionato. Sono tre tornei diversi contando anche il girone d'andata e i playoff. Palumbo? L'abbiamo cercato per determinate caratteristiche. È di qualità e quantità. Il gol di Gori? Chi vuole lottare fino alla fine deve avere giocatori importanti. Gabriele ha dimostrato di tenerci all'Avellino. È un professionista serio. Ci ho parlato, non molla. Lescano? Vediamo. È un calciatore importante, ha fatto benissimo. È di un'altra categoria, ma ne ho già altri di un'altra categoria".