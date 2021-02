Serie B, verso Pozzuoli-Avellino: punti pesanti in palio Ricerca del punto di discontinuità tecnica dopo le tre sconfitte di fila per i lupi

"Un vero e proprio black out", così la Virtus Pozzuoli ha presentato l'ultimo ko, il quinto consecutivo rimediato al PalaPuca contro Sant'Antimo. Sabato, la squadra allenata da coach Mariano Gentile ospiteranno la Scandone Avellino: sarà un match con punti pesanti in palio, da dentro o fuori tra le ultime due forze del girone. Dal campo, i lupi sarebbero in scia alla seconda classifica e c'è la gara da recuperare con la Luiss Roma, non giocata per l'indisponibilità del parquet del PalaDelMauro.

Il margine dei biancoverdi si conferma verso la seconda fase e l'obiettivo salvezza, ma i ragazzi di coach Gianluca De Gennaro, rientrati nell'impianto di contrada Zoccolari per la preparazione, dovranno trovare il punto di discontinuità tecnica dopo le tre sconfitte di fila.

Sabato, con palla a due alle 19, al PalaErrico, la Scandone è chiamata a risposte interne e a un segnale importante al girone D1 e al macro-raggruppamento meridionale (nella seconda fase sarà confronto con i team del girone D2).