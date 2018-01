Vigili del fuoco. Stato di agitazione Conapo: serve una sede Cavuoto: "Dirigenza del comando provinciale di Benevento discrimina il nostro sindacato"

Il segretario provinciale Livio Cavuto annuncia la proclamazione dello stato di agitazione da parte del sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco. “Il motivo principale – spiega Cavuoto - è l’evidente atteggiamento discriminatorio da parte della Dirigenza del Comando Provinciale vigili del fuoco di Benevento nei confronti del sindacato Conapo, che a sua volta va a ricadere con i suoi negativi effetti sul personale dello stesso Comando.

Nello specifico – ribadisce Cavuoto – l’esempio eclatante è la richiesta inoltrata dalla nostra organizzazione sindacale circa un anno e mezzo fa, di poter usufruire di un locale per svolgere l’attività sindacale all’interno del Comando, come ne usufruiscono altre organizzazioni.

Nonostante il cenno di disponibilità iniziale da parte del comandante Michele Di Tullio, ad oggi il nostro sindacato è ancora senza locale e sede. Anche la richiesta di condivisone degli spazi, inoltrata è stata rigettata dalle stesse dagli altri sindacati. Tutto questo è inconcepibile” afferma il sindacalista Cavuoto che attacca: “per un capriccio di qualche sigla, che non ha ben chiara evidentemente la propria “Mission Istituzionale”, oggi il Conapo Benevento con oltre 60 (sessanta) iscritti non ha un locale dove poter svolgere attività sindacale, nonostante sia specificato tale diritto dal Contratto Nazionale di Lavoro. Il dirigente è rimasto 'sordo' alle nostre pressioni ed alle nostre richieste, nessun provvedimento in merito è stato preso. Indifferente anche di fronte ad altre nostre richieste e proposte che spesso, se non sempre, sono condivise dalla totalità del personale, indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza. Nonostante tutto questo - dice ancora Cavuoto - stiamo ancora offrendo disponibilità a qualsiasi forma di progetto per non abbassare il livello operativo del comando. Malgrado ciò, si ravvisa un continuo ed evidente atteggiamento discriminatorio da parte della Dirigenza, nei confronti della nostra Organizzazione Sindacale e dei suoi rappresentanti locali, configurando un chiaro atteggiamento antisindacale che non si può più tollerare”. Cavuoto annuncia “che in caso di non accoglimento dei vari punti dello stato di agitazione e di esito negativo del tentativo di conciliazione, la Segretria Provinciale CONAPO, porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche, se necessario, allo sciopero di tutto il Personale Vigili del Fuoco di Benevento”.