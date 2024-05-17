Benevento scrutatori per le europee: ecco l'elenco

Sono stati nominati dalla Commissione elettorale comunale gli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024. Ecco di seguito l'elenco:
AMABILE NUNZIATA
CANCELLIERI FRANCESCO PIO
CITARELLA CATERINA
RAGONESE ALESSANDRA
DE FALCO CARMINE
GIRARDI GIANNA
MOLINARO ANGELICA
SERAPIDE MARTINA
CIROCCO MARIO
CORBO PIERSILVIO
DE NIGRO ROSA
SERAPIDE GIUSEPPE
MAIELLO RITA
PACELLI ILENIA
RAMPONE LUDOVICA
SIGNORIELLO CARMELA
BATTISTA MARIANNA
CAVUOTO VINCENZO
DE GENNARO GIORGIA
TERLIZZI SILVIA
BOTTICELLI ANGELO
LUONGO MARIANNA
PIESCO GIUSEPPINA
ROMANO POMPEO
DE LUCA ELENA
FILETTO ANTONIO
FRANCO ANTONELLA
LEMMO MIRIAM
FUCCILLO ELENA
MAFFEI CATERINA
TRETOLA MARIKA
VARRICCHIO OLIMPIA
DI LELLA PAOLO
FERRI LUIGI
GALLUCCI MIRIAM
IANNELLI ANDREA
CORONA STEFANO
LIZZA AIDA
PISANO GIANNA
RETTORE CONCETTINA
CORONA DARIO
D'ANDREA ANTONELLA
GIANQUINTO ENRICO
GIOIOSO GIOVANNI
BOTTICELLA MAURIZIO
CAPUTO ANTONELLA
FOSCHINI MARIA CHIARA
GAUDIELLO ALESSIO
ERRICO TIZIANA
LEPORE ROBERTA
SCOGNAMIGLIO MARIA
TRETOLA ALESSANDRA
ALTIERI CLAUDIA
D'ARONZO ANNAMARIA
PALMA COLOMBA
PIETRONIGRO MASSIMO
ARIGLIANI MICHELA
DI LELLA TERESA
IZZO ANTONELLA
PALUMBO LUCIO
CARAPELLA FLOREANA
ROCCO PIETRO MATTIA
SALIERNO ROSALINA
VERNILLO ESTERINA
ANFORA ROBERTO
CONSOLAZIO DOMENICO
SIGNORIELLO UMBERTO
TADDEO ORESTE
BOSCAINO DOMENICO
CAMPANA ANNAMARIA
MASTELLA MARIANA
ZOLLO VINCENZO
CAVALLUZZO ANNAMARIA
GIORDANO DANIELA
IANNELLI NADIA
ORAFO ANTONELLA
BARONE RAFFAELA
CALANDRINI ANTONELLA
MARTINO ELIA
MERCURIO ANNA
TARANTINO GERARDO
VARRELLA OSVALDO
RUSSO GIUSEPPINA
SALIERNO VALENTINA
SPINA CARLO
ZOLLO ANNALISA
BRUNO ROBERTA RAFFAELLA
FRAGNITO ANTONIO
IEVOLELLA IOLANDA
VISCOSI ALESSANDRA
ATTANASIO ANTONELLA
PENTA ROBERTA
RUBBO MARIALAURA
ZOTTI FABIO
FERRARA CAROLINA
OLIVIERI ALESSANDRA
PENTA ADELE
TRETOLA LUIGI
ANZALDI MARIA
CARREA FRANCESCO
CIAMPI GIANMARCO
FALLARINO EMANUELA
CAPOZZI VALERIA
MARUCCI GIOVANNI
PELLEGRINI ESTERINA
TERLIZZI BARBARA
BOSCIA ANNA
CASTIELLO ANTONELLA
CATALANO FRANCESCA
DIMONTI ANTONELLA
CAVUOTO ANNAMARIA
DI DIO COSIMO
GHIACCIO UMBERTO
VELARDI TULLIO
FRAGNITO GIANLUCA
IZZO RAFFAELE
MASCIA GIOVANNINA
PETITO MARIANNA
MAIO ALLEGRA GRAZIA
PUZIO JESSICA
SPINIELLO EMILIO
VERDINO DEBORA
CUOCO ANTONIETTA
DE LUCA ANNA RITA
MINCIONE SALVATORE
PALUMBO CARMELA
CIOFFI MARTINA
SAATI ANNALISA
TRETOLA CARMEN
VECCHIARINI MARCELLA
LAGHEZZA ILARIA
PORRECA PAOLA
SAATI ALFREDO
VARRECCHIA GERARDO
CASTIELLO ANTONIETTA
DE TOMA KEVIN LUCA
GENOVESI MANUELA
ORLACCHIO ORAZIO ERASMO
CIOFFI ENZO
DE LUCA FERDINANDO
DI GREGORIO ROCCO
GUERRA KATIA
CAPUANO CARLO
GALLUCCI ANGELICA
PENNA ANNALISA
PIETRONIGRO ROBERTO
BARBATO ELENA
BOTTICELLA MANUEL
CIOFFI ROBERTA
VESSICHELLI MANUEL
CARUSO FIORENTINO
CONTE MARIA LUISA
INGLESE NICOLINA
SALZANO MARIASSUNTA
COMPARE LOREDANA
COSTANTINI MATTIA
PROFETA NICCOLO'
ULANO FRANCESCO PIO
CASTIELLO ANTONIO
CIOFFI IVAN
DE LONGIS ACHILLE
IZZO EMANUELA
DE LUCA TIZIANA
DE MASI MARIO
PANNULLO GUIDO
VELARDI ANDREA
CIOTTI ANGELA
DE NIGRO ROSINA
MARTELLI MARTA
SCALA LEONARDO
CASTALDI NUNZIO
FEOLI VINCENZO
MERCURIO GIUSEPPINA
VERDINO ROSSANA
LA PECCERELLA VALERIA
PUZIO MARTINA
REGARDI GIANLUCA
ROTONDI BARBARA
BOSCIA GERARDO
CALVANESE ANTONELLA
PALLOTTA FABIO
SALVATORE DAVIDE
DE VITA LUIGI
IZZO ANTONIETTA
NARDONE LAURA
PISCOPO ILIANA
ALLEGRETTA MIRIAM
DE LUCIA ANTONIO
GIUSTI ILARIA
GRAMAZIO OBERDAN
CANNA MIRELLA
FALLARINO CARMELINA
IZZO MANUELA
PUCILLO ANNAMARIA
CERNIERI LUCREZIA
CORLEONE ANNACHIARA
D'ALESSANDRO LUCA
DE VITA POMPEO
ALTIERI FRANCESCO
CINICOLO RAFFAELE
SERINO ANTONIO
TOMMASIELLO MARIA
ALTIERI MONICA
FALLARINO ANNA
NAZZARO VINCENZO
POLESE OLIMPIA
RAPUANO CARLO
STEFANELLI MARIA
D'ALESSANDRO FLAVIO
DE CONNO ADELE
GUARRIELLO ANNALISA
MARCARELLI VERONICA
DI BLASIO BENIAMINO
FAMIGLIETTI ANDREA
FRAGNITO IVANA
PARISI MARIA ELISABETTA
FEOLI MARIA ROSARIA
PALOMBINO DANILO
TRETOLA DEBORA
VERDINO ALDO
ATTANASIO DOMENICO
BORDI DANIELA
DE FALCO CARMINE
ORLANDO VINCENZO
DI DIO VERA
FALDA DANILO
FONZO LIVIA
GALIERI ADRIANA
GIANGREGORIO GIUSEPPA
TUZZOLINO CRISTINA
CARUSO ANNARITA
DEL GALDO EUSTACCHIO
MARTINO SILVIO
POLESE MARIA
D'ARGENIO CONCETTA
FORMATO ASSUNTA
MINICHIELLO GIACOMINA
PACILLO PELLEGRINO FRANCESCO
BOSCAINO MONICA
MUCCIO ALESSANDRO
REALE NUNZIO
VARRICCHIO FRANCESCA
GUERRA FRANCESCA
MASOTTI NOEMI
MICCO ANNAMARIA
RINALDI VERONICA
DIGLIO ROSA ANNA
FILIPPELLA LAMPARELLI ALESSIA
GOGLIA ANTONIETTA
ROMANO ANNA
CIRIELLO SARA
MICCO STEFANIA
PALETTA SARA
PANNULLO FEDERICA
DATTILO CARLO
DIGLIO LUCIA
MUSCO EDUARDO
PALETTA ANTONIO
BOCCHINI LUCA
DE MITA ANTONIO
ORREI ANNA
PAGLIUSO INCORONATA
LAUTO MARIAROSARIA
LEPORE MARIAPIA
PASSARIELLO FABIANA
ROMANO CARMELINA
AMABILE ANTONIO
FILIPPONE ROSSELLA
IOVINO GIUSEPPE
IULIANO PELLEGRINO
BOZZI GIANMARCO
COLLARILE DANIELA
FOLLO ORNELLA
FORMATO ELENA
MIGNONE PELLEGRINO
PACILLO ILENIA
PUZIO ANNA MARIA
TASCIONE ANGELINA
MAZZONE ANGELA
PISANIELLO PATRIZIA
PISCOPO GIUSEPPINA
VALLONE CIRO
CAVUOTO FRANCESCA PIA
FRAGNITO DEBORA
MENNITTO TERESA
RUSSO GABRIELE
UCCI JESSICA
VERDICCHIO LUIGI
DELLI CARRI ILARIA
FORGIONE MIRKO
MAGLIONE ALESSANDRO
MARSICO ANTONIO
MIGNONE LUCA
VIOLA KATIA
ALBANO LUCIA
CASTIELLO MARIA ROSARIA
MICCO ANTONIO
MINCIONE LUCIA