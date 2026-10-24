L’IVPC Benevento ottiene una brillante vittoria (37 a 27) contro la Partenope Prima di campionato della Serie B di Rugby

Torna la serie B al Dell’Oste di Pacevecchia. Temperatura gradevole, campo in buone condizioni, tribuna gremita. Alla guida tecnica del Benevento torna Alessandro Valente. Nelle fasi di riscaldamento pregara il pilone e capitano della Partenope Fabrizio Caterino è vittima un grave infortunio con frattura di una gamba. A lui vanno gli auguri di tutti i presenti per una completa guarigione che lo riporti sui campi di gioco.

Al 1’ i sanniti nella prima sortita offensiva sfruttano un calcio piazzato che Cioffi mette tra i pali (3 a 0). Da questo momento la Partenope si porta costantemente in attacco e grazie ad una mischia dominante costringe il Benevento a difendere a ridosso della linea di meta e a commettere diversi falli culminati in un giallo. Ma pur in inferiorità i padroni di casa riescono ad evitare segnature, ma al 18’ l’estremo Ventola, catturato il pallone poco oltre la metà campo, riesce a superare indenne la difesa con continui cambi di direzione e schiaccia in meta (3 a 5). La reazione del Benevento è immediata e al 20’ una veloce azione vede protagonista Fanzo che a ridosso dei 5 metri effettua un preciso passaggio a Carandente abile a finalizzarlo in meta. Cioffi trasforma (10 a 5). Si entra in una fase equilibrata della gara, caratterizzata da diversi calci di punizione che non trovano sbocchi offensivi. Al 32’ una veloce azione della Partenope porta alla meta dell’ala Strino (10 a 10). Passano pochi minuti e il Benevento imbastisce una azione di notevole fattura; pallone conquistato da Knadil che lo passa a D’Onofrio che lo lancia preciso sulla linea di corsa di Cioffi che schiaccia in meta al 36’ (15 a 10). Il Benevento insiste e ottiene la terza meta al 39’ con Carmine Russo e trasformazione di Cioffi (22 a 10). La Partenope si riporta in attacco e nel finale al 42’ va in meta con Carta che fissa il punteggio del primo tempo sul 22 a 15.

Il Benevento parte bene nel secondo tempo e, dopo un piazzato fallito da Cioffi, continua ad attaccare trascinato dalle iniziative efficaci di D’Onofrio che al 51’ va in meta trasformata da Cioffi (29 a 15). La Partenope si riorganizza, tiene bene in difesa e al 26’ trova la meta (trasformata) col mediano di mischia Iodice. 29 a 22 e partita riaperta. Al 30’ il Benevento decide saggiamente di calciare per i pali la punizione a favore, Cioffi realizza e allarga il vantaggio a un margine si relativa sicurezza (32 a 22).

Ma l’incertezza sull’esito finale piomba di nuovo sul pubblico presente al 36’ quando l’ala Strino mette a segno la sua seconda meta personale e porta il punteggio sul 32 a 27. La tensione in campo e sugli spalti è palpabile, accresciuta dal lungo tempo di recupero. Al 6’ di recupero la Partenope decide di andare a piazzare tra i pali una punizione. la posizione è propizia, ma il pallone passa al largo del palo sinistro. Scampato il pericolo il Benevento torna in attacco con la voglia di evitare la beffa finale. E ci riesce. Evita di correre pericoli e al minuto 11’ del recupero va in meta con una entusiasmante azione sul lato sinistro con D’Onofrio che, dopo un notevole avanzamento, serve il pallone all’ala Claudio Russo che schiaccia all’angolo. Risultato finale 37 a 27 e applausi.

Nel Benevento in particolare evidenza il reparto dei trequarti che sotto la impeccabile e fruttuosa regia di Giovanni D’Onofrio ha attuato un gioco alla mano fatto di passaggi precisi, tempestivi e smarcanti. Meno brillante del solito il pacchetto di mischia che, dopo la sofferenza del primo tempo, ha trovato un assetto migliore nella ripresa. Le ombre riguardano soprattutto la difficoltà nella presa del pallone nei lanci da rimessa laterale. Da sottolineare l’esordio in serie B di Matteo Fanzo (2009), fresco di convocazione nella nazionale U18, che ha interpretato al meglio il ruolo di mediano di mischia. Altri esordi hanno riguardato Alessio Savino (2009) titolare in terza linea e i subentrati Luca Tretola (2009), Pietro Sagrafena (2008) e Raffaele Cimino (2008). La Partenope ha avuto i punti di forza nei due fondamentali della mischia e della rimessa laterale, ma ha pagato salato la mancanza di un calciatore preciso: 4 errori su 5 tentativi nelle trasformazioni e un errore nell’unico calcio di punizione tentato.

Appuntamento per la prossima gara casalinga domenica 8 novembre contro l’Appia Brindisi.

Benevento: Cioffi, Russo Claudio, Russo Carmine 2004, Ciampa F., Carandente, D’Onofrio, Fanzo, Knadil, Cantone, Savino, Pagnozzi, D’Addio, Zagarese, Cremonesi, Tretola Luigi (cap.) In panchina: Petrillo, Calicchio A., Palumbo P., Tretola Luca, Sagrafena, Cimino, Botticella.

Allenatore: Alessandro Valente

Partenope: Quattromani, El Rachid, Colantuono, Di Lauro, Palomba, Fusco Francesco, Turino, Carta (cap.), Iodice, Tamburrini, Rivieccio, Verolino, Ranieri, Strino, Ventola. In panchina: Avolio, Di Marzo, Pionelli, Toscani, Cutolo, Paesano.

Allenatore: Raffaele Sorrentino