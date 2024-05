Importante iniziativa per il match con la Triestina: riguarda il Benevento 5 Il club, appena promosso in Serie A, sarà protagonista al Vigorito

La Strega è proiettata al match di domani con la Triestina. Tra il primo e il secondo tempo, ci sarà una bella iniziativa che vedrà coinvolto il Benevento 5. Il club giallorosso, fresco di promozione in Serie A, farà una passerella sul manto erboso insieme al presidente Vigorito, raccogliendo il giusto tributo dopo la straordinario traguardo raggiunto al termine della cavalcata trionfale. La celebrazione è stata fortemente voluta dal Benevento Calcio che, come noto, era presente al gran completo sugli spalti del PalaTedeschi nel giorno dell'aritmetico salto nel massimo campionato di calcio a 5. Una iniziativa che lega due tra i club sportivi più rappresentativi del territorio, prima della delicata sfida play off tra la squadra di Auteri e gli alabardati di Bordin.