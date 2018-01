Raddoppio Telesina: lo svincolo "Grand Hotel" resterà Moriello (Pd): Sono finite le preoccupazioni. Lo svincolo non verrà eliminato

Lo svincolo sulla Telesina, nel terriotorio San Tommaso di Castelvenere con il raddoppio della 372 non sarà eliminato, così come chiesto dalle Giunte di Telese Terme e Castelvenere. A darne notizia è stato Gianni Moriello - PD Telese Terme.

“Una decisione importante per i cittadini, per le imprese e gli operatori commerciali, grazie al fattivo contributo del Sottosegretario Del Basso De Caro”, ha dichiarato Moriello che aggiunge: “A seguito degli incontri intercorsi tra i sindaci del nostro territorio e l’ANAS il Sottosegretario Del Basso De Caro ci comunica che lo svincolo del “Grand Hotel” della Strada Statale 372 Caianello-Benevento non sarà più eliminato e, pertanto, saranno potenziati gli ingressi e le uscite per il raddoppio stradale. Lo svincolo, ricadente territorialmente nel Comune di Castelvenere rappresenta un punto importante per l’accesso di migliaia di cittadini, visto che raccoglie un bacino di utenza che va da Castelvenere-Telese, fino a Cusano Mutri e Pietraroia, garantendo piena accessibilità stradale ai cittadini, alle imprese e gli operatori commerciali dell’area titernina e telesina.

La richiesta, in particolare, era stata avanzata dal Sindaco di Telese Terme e dal Sindaco di Castelvenere a seguito della presentazione del progetto definitivo dell’ANAS, perché avrebbe penalizzato le nostre comunità e i nostri cittadini che quotidianamente utilizzano questa infrastruttura per raggiungere Benevento, per Bari, o Caianello per l’autostrada A1. Infatti, questa è una soluzione fortemente voluta dalle comunità locali, che potranno beneficiare al massimo di questo importante potenziamento stradale al servizio di tanti nostri concittadini. Grazie al fattivo contributo del Sottosegretario Del Basso De Caro del Partito Democratico del Sannio, e a quanti hanno creduto possibile un simile sforzo, i cittadini, le imprese e gli operatori turistici e commerciali potranno continuare a utilizzare questo importante punto di accessibilità stradale, che sarà oggetto, tra l’altro, di raddoppio della carreggiata, con l’adeguamento al volume ed alla tipologia di traffico in transito. Il Partito Democratico – conclude Moriello - è fortemente impegnato alla realizzazione di una pubblica manifestazione con il Sottosegretario ai Trasporti, per illustrare e far conoscere i dettagli realizzativi e di positivo impatto dell’opera sul nostro territorio.

Mantenere lo svincolo del Grand Hotel significa favorire una maggiore mobilità per il tessuto produttivo, creando le condizioni per un ulteriore sviluppo economico del Sannio che, nella nostra area territoriale, vede la presenza di importanti realtà imprenditoriali nel settore vitivinicolo, dell’accoglienza e del turismo. Soluzioni a problemi e non annunci elettorali”.