Papa a Pietrelcina: "Faremo compagnia al Santo Padre" Il sindaco Masone: "Non ci aspettiamo folle oceaniche, ma la vastità delle emozioni"

Ultimo giorno di attesa: domani mattina Papa Francesco sarà nel Sannio. Dopo la partenza in elicottero alle 7 dal Vaticano, il Santo Padre atterrerà a Pietrelcina alle 8 del mattino. Sarà proprio nei luoghi di San Pio che Bergoglio sosterà per un ora a Piana Romana: incontrerà le autorità, sosterà davanti all'Olmo delle stimmate e poi parlerà ai fedeli che saranno lì ad attenderlo.

Tutto pronto a Pietrelcina per accogliere Francesco: dal piano sicurezza al piano traffico, visto che si attendono numerosissimi turisti, fedeli e pellegrini che in molti casi già sono negli esercizi recettivi di Pietrelcina e dei paesi limitrofi.

Dalle stime, infatti, si attendono circa ventimila presenze: un flusso importantissimo per Piana Romana. Si arriverà in pullman direttamente a Piana Romana, chi invece arriverà con l'auto potrà usufruire degli stalli di sosta a Pietrelcina, e da lì partiranno le navette per Piana Romana.

Alla vigilia della venuta di Papa Francesco, in programma per domani (ore 8,00) a Piana Romana, ecco il messaggio del sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone, ai suoi concittadini e al popolo Sannita:

“Domani è uno storico evento per la comunità pietrelcinese e sannita. Sua Santità Papa Francesco sarà in visita ‘privata’ nella terra di Padre Pio. Non ci aspettiamo folle oceaniche, ma la ‘vastità’ delle emozioni. Sarà un intimo ed intellegibile colloquio col Vicario di Cristo, lì dove c’è stato Gesù (sotto l’Olmo). Tutti noi faremo compagnia nella preghiera al Santo Padre. Portate le vostre speranze con l’augurio di riportare certezze”.