Appaltati lavori per circa 700 mila euro sulla provinciale Vitulanese Ripristino e messa in sicurezza del tratto in frana della Sp 109 all’altezza del Cimitero di Cautano

Affidati al termine delle procedure di gara d’appalto due importanti i lavori sulla Strada provinciale n. 109 “Vitulanese”.

Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha preso atto delle note che gli sono state inviate dai Dirigenti degli Uffici dell’Ente. I lavori e le opere che sono in via di realizzazione sono necessari a risolvere i problemi creati da una frana in territorio di Cautano e per consentire l’attraversamento in sicurezza della Carovana rosa del Giro d’Italia che interesserà un tratto della stessa arteria.

In particolare il presidente Lombardi sottolinea l’importanza dell’affidamento del ripristino e della messa in sicurezza del tratto in frana della Sp 109 all’altezza del Cimitero di Cautano per un importo di circa 370mila Euro a base di gara. L’opera è particolarmente attesa dalla popolazione di Cautano e la risoluzione del problema causato da un imponente smottamento è stata possibile grazie ad una forte interlocuzione istituzionale del Sindaco Alessandro Gisoldi e della sua Amministrazione con la Provincia: Gisoldi ha seguito tutta la fase della istruttoria dei provvedimenti necessari al ripristino della carreggiata.

Con un altro provvedimento di gara si è concluso l’iter per un altro intervento sulla Sp 109 - tronco 1 - per altri 373mila Euro.per ristrutturazione e sistemazione di altri tratti del piano viabile. Il presidente Lombardi ha espresso la sua soddisfazione per questi interventi di sistemazione che ormai sono avviati ed ha ringraziato per la collaborazione i Sindaci e le Amministrazioni interessate.

Sono peraltro in corso di affidamento, come ha comunicato lo stesso presidente Lombardi, altri interventi sulle Strade provinciali attraversate dal Giro d’Italia: le procedure concluse saranno al più presto rese note.