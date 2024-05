Starita ci crede: "Importante andare avanti. Il gol? Arriverà" "Il pallone che mi ha dato Viscardi è rimbalzato male, il campo non era in buone condizioni"

Nel finale Starita ha avuto la palla buona per chiudere il match, ma l'ha fallita. E' lui stesso a raccontarla: “Bravo Viscardi che mi ha dato una grande palla, purtroppo è rimbalzata male perchè il campo non era in grandi condizioni, ma l'importante era passare il turno. Era difficile giocare la palla, il campo non si ha aiutato assolutamente”.

L'attaccante napoletano pone l'accento sul gruppo: “Siamo tutti uniti per un unico obiettivo, stiamo bene insieme e in campo si vede, perchè diamo sempre il massimo. Abbiamo fatto una grande festa abbracciando anche il presidente”.

Quello che continua a mancare all'ex attaccante del Monopoli è il gol: “Per un attaccante il gol è ossigeno e a me sta mancando, ma il lavoro prima o poco mi ripagherà. Il gol spero arrivi presto, sento che è nell'aria”. Chiude con un elogio al tecnico: “Il mister è bravo, ci tiene tutti sul pezzo, Può arrivare sempre l'occasione e noi ci dobbiamo far trovare pronti. Abbiamo dato una grande dimostrazione di gruppo. I tifosi sono stati grandissimi. Martedì serve gente fresca? Io sono freschissimo”.