Auteri: "In questi play off bisogna avere mille facce, anche una sporca" "Martedì sarà la quinta partita in 14 giorni. Non si può andare sempre a 100 all'ora"

Una partita di sacrificio, un pareggio condotto in porto con non pochi patemi. Un plauso soprattutto a Alberto Paleari, protagonista assoluto della sfida del Vanni Sanna. Il Benevento arriva alla final four, la semifinale d'andata allo stadio del Marmi di Carrara è già in programma martedì in Toscana. Gaetano Auteri ammette le difficoltà, ma sottolinea che questo Benevento ha meritato il passaggio del turno: “Ci sono anche gli avversari, loro hanno fatto una partita molto fisica, spesso verticalizzavano con questi palloni improvvisi e tenendosi alti nell'uno contro uno. Lì non siamo stati bravi, abbiamo fatto una partita difensiva, ma non era stata quella la partita che avevamo preparato. Martedì saremo alla quinta partita in 15 gorni, in questi play off si vince anche così, ci sta ogni tanto soffrire, avevano un avversario forte, arrivato secondo nel proprio girone”. Il Benevento insomma ha saputo soffrire: “Chi va avanti in queste competizioni ha mille facce, noi abbiamo avuto una faccia “sporca”. Dovevamo fare meglio, abbiamo fatto troppo poco. Quella era la partita, da una parte interpretata molto bene, ma a giocare ogni 3 giorni devi avere tante facce. Ci prendiamo questa qualificazione e andiamo avanti”. Qualcosa non è piaciuta al tecnico: “Ad un certo punto abbiamo pensato di gestire il risultato, ma tante volte abbiamo sbagliato il primo appoggio, ma alla quarta partita in 11 giorni può capitare. Ora per martedì dovremo valutare tante cose”.

Auteri tira il fiato e si lascia andare: “Queste sono partite di play off, siamo rimasti in 4, abbiamo il 25 per cento di possibilità di vincere il campionato. Anche emotivamente stiamo giocando con ragazzi che vengono dal settore giovanile. In alcune cose non siamo stati bravi, ma in altre assolutamente sì. E' impensabile andare sempre a 100 all'ora. Pensiamo a recuperare perchè tra tre giorni si rigioca e saremo alla quinta partita in 14 giorni”.

Il Benevento a Carrara non avrà Nardi e Bolsius squalificati, oltre a Pinato e Pastina: “Dobbiamo trovare le soluzioni, Agazzi e Karic sono giocatori importanti, abbiamo un organico adeguato, fare le opportune valutazioni. Anche la gara di Carrara si giocherà suo 180 minuti”.