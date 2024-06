Andreoletti: "A Benevento sono stati sei mesi bellissimi" L'ex trainer giallorosso presentato in mattinata a Padova, sua nuova società

Matteo Andreoletti presentato a Padova, sarà lui il nuovo allenatore dei biancoscudati. Ha parlato di quello che ama fare e cosa bisogna migliorare per fare di più dello scorso anno. Ovviamente ha dedicato un passaggio al Benevento, sua ultima squadra. Dichiarazioni di grande onesta, come è stato sempre sua prerogativa: “Cosa non è andato a Benevento? Sono stati sei mesi bellissimi dove sono migliorato tanto come allenatore. Una piazza depressa perchè arrivava da due retrocessioni in pochi anni. E’ stato molto stimolante. Un esonero non fa piacere, ho tanta voglia di ripartire. Se penso a quella esperienza non è tutto da buttare. Abbiamo fatto 30 punti. Sono tutte esperienze che mi porto con me. Se non avessi allenato il Benevento oggi non sarei l’allenatore del Padova”.