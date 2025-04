Carcere di Benevento. Organizzazione lavoro, incontro tra vertice e sindacati Il direttore Marcello: costruttivo incontro per pianificazione del Reparto di Polizia penitanziaria"

Il direttore del carcere di Benevento, Gianfranco Marcello comunica che si è svolto un “costruttivo incontro relativo alla pianificazione del Reparto di Polizia penitenziaria tra la Direzione e la maggioranza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative; si coglie qui l’occasione per ringraziare per il lavoro certosino svolto la comandate di Reparto, Aureliana Calandro, che ha predisposto il modello organizzativo da sottoporre ai sindacati. Il positivo risultato raggiunto – ha spiegato ancora il dottore Marcello - assume ancora più valore considerando la grave carenza d’organico che affligge il Reparto di Polizia assegnato all’istituto che, purtroppo, non consente una ottimale organizzazione del lavoro; gli sforzi delle parti si sono indirizzati, pertanto, verso la massima razionalizzazione delle risorse disponibili in attesa della necessaria integrazione del personale da parte della Amministrazione centrale. L’incontro odierno, pertanto, si pone come importante tappa per il rafforzamento nelle capacità operative del Reparto pur nelle attuali carenze di organico che, nel ruolo agenti assistenti maschile, raggiunge circa il 30%.

La direzione esprime riconoscenza a tutti i sindacati partecipanti rappresentative del Corpo di Polizia penitenziaria per la efficace opera di cooperazione tesa al raggiungimento di un miglior servizio possibile ai cittadini pur fra mille difficoltà e sacrifici che giornalmente il personale si trova ad affrontare”.