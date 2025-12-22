Il Benevento, una macchina da gol In dieci hanno apposto la loro firma sulle segnature della strega

Il Benevento è stata una macchina da gol in questo girone d'andata. I 41 gol messi a segno sono il bottino migliore di tutta la serie C, seguito a distanza dall'Arezzo a 35 e dal Vicenza a 33.

Hanno segnato in tanti, dieci per la precisione, e il rammarico più grande rimane l'infortunio occorso a Ciccio Salvemini, che si è fermato ai suoi 8 gol dopo le prime dieci giornate. Sullo stesso gradino è si è posizionato Jacopo Manconi (8 reti senza rigori), a quota 6 è arrivato Davide Lamesta. In poco tempo è salito a quota 4 Pierluigi Simonetti: al romano sono bastate appena 6 presenze e 240' di gioco. Ha segnato alla media di un gol ogni 60 minuti.

A quota 4 gol ci sono anche Edo Pierozzi e Marco Tumminello, anche per il bomber ex Crotone poche presenze e tanta sostanza. A quota 3 c'è Guglielmo Mignani, un altro che ha una media sostenuta in termini di reti fatte: 11 presenze, 399' minuti giocati, un gol ogni 133'. A quota uno ci sono Ricci, Talia e Prisco, oltre ad un autogol (di Capomaggio contro la Salernitana). La media complessiva è di 2.16 gol a partita, decisamente da promozione. Il Catania di gol ne ha messi a segno 32, media di 1.68.

Nella foto di Taddeo, Guglielmo Mignani: suo l'ultimo gol giallorosso del 2025