Missione imprenditoriale Ance Benevento a Monaco di Baviera Per partecipare alla Fiera internazionale sull’innovazione in edilizia del BAUMA

Delegazione di imprenditori edili sanniti in Germania per una tre giorni di visita e incontri istituzionali a Monaco di Baviera. Obiettivo della missione imprenditoriale fortemente voluta dal presidente di Ance Benevento, Flavian Basile, quello di partecipare alla Fiera internazionale sull’innovazione in edilizia del BAUMA che si tiene a Monaco di Baviera dal 7 al 13 e incontrare, e incontrare i principali interlocutori del territorio al fine di favorire la cooperazione istituzionale.

La delegazione sannita ha interamente dedicato la giornata del 10 aprile alla presenza al Bauma, considerata la fiera leader mondiale per macchine edili, materiali edili e minerarie, veicoli edili e attrezzature da costruzione.

La Fiera Bauma 2025 è la fiera leader mondiale per l’innovazione nel settore delle costruzioni, un’occasione strategica nel quale rappresentare il territorio e confrontarsi con le eccellenze internazionali per promuovere il valore delle imprese edili italiane.

Tuttavia il fulcro della trasferta internazionale si è palesato oggi, giornata nel corso della quale il presidente Flavian Basile ed una delegazione del Consiglio Generale di ANCE Benevento ha realizzato due importanti incontri istituzionali sia con la con la Camera di Commercio Italo-Tedesca, che con il Consolato Italiano, per affrontare alcuni temi di comune interesse.

In particolare l’incontro con la Camera di Commercio Italo Tedesca a Monaco di Baviera è stato realizzato grazie al coinvolgimento fattivo della Camera di Commercio Irpinia Sannio che ha attivato i canali interistituzionali tra gli enti dei due Paesi.

“A Monaco abbiamo aperto un varco: l’Italia che costruisce merita un posto in prima fila in Europa" ha spiegato Flavian Basile che aggiunge: "Essere oggi a Monaco di Baviera con una rappresentanza coesa di imprese sannite è stato un gesto concreto di politica industriale. In un momento in cui il nostro Paese deve scegliere se restare alla finestra o rimettersi al centro dei processi produttivi europei, abbiamo scelto di esserci. Con visione, con metodo, con determinazione.

La missione internazionale di ANCE Benevento non nasce da un’opportunità casuale, ma da un disegno preciso: creare ponti, aprire canali, offrire alle imprese del territorio la possibilità di confrontarsi con i migliori ecosistemi industriali d’Europa.

La nostra presenza al BAUMA 2025 — la più importante manifestazione mondiale dedicata all’innovazione nel settore delle costruzioni — è stata l’occasione per confrontarci con le tecnologie più avanzate e con i principali attori del mercato globale, ma soprattutto per ribadire che le imprese sannite hanno idee, competenze e visione per essere parte attiva di una nuova stagione di sviluppo".

I colloqui istituzionali avviati con la Camera di Commercio Italo-Tedesca e con il Consolato Generale d’Italia a Monaco aprono un orizzonte di collaborazione su fronti decisivi: l’internazionalizzazione delle nostre imprese, la transizione sostenibile dei cantieri, la formazione delle nuove generazioni, la mobilità professionale qualificata. L’incontro con le istituzioni tedesche e italiane presenti in Baviera è stato solo il primo passo di un lavoro che guarda lontano. Non ci interessano passerelle, ma strumenti. Non ci bastano slogan, ma soluzioni. Internazionalizzazione, sostenibilità, formazione e mobilità professionale non sono parole astratte: sono leve che dobbiamo impugnare per ridare forza alla nostra filiera produttiva.

"Il nostro compito ora è capitalizzare quanto seminato. E lo faremo. Perché chi guida ha il dovere di indicare la strada, ma anche di costruirla, metro dopo metro, insieme a chi ogni giorno genera valore, occupazione e sviluppo”.

Sul tavolo di confronto alcuni temi centrali per lo sviluppo : Internazionalizzazione delle imprese edili italiane, con particolare riferimento alle opportunità nel mercato tedesco e ai servizi di supporto disponibili, sostenibilità e innovazione nel settore delle costruzioni, per esplorare sinergie tra le nostre realtà su materiali innovativi, digitalizzazione e processi sostenibili, collaborazioni tra ANCE Benevento e il sistema imprenditoriale tedesco, con l’obiettivo di favorire partnership tra aziende italiane e tedesche; finanziamenti e incentivi per progetti di sviluppo, per comprendere le opportunità offerte dai programmi europei e dagli strumenti finanziari attivi per il settore.

L’intesa istituzionale sarà sugellata con la firma di un protocollo d’intesa diretto a: organizzare seminari e missioni imprenditoriali in Italia e in Germania; promuovere progetti pilota con aziende campane e tedesche su cantieri sostenibili, tecnologie digitali e mobilità dei lavoratori; attivare stage, tirocini e percorsi di formazione professionale in collaborazione con enti bilaterali e formativi; elaborare rapporti congiunti su tendenze di mercato e opportunità d’investimento.

La delegazione composta da Flavian Basile (Presidente ANCE Benevento, titolare del Consorzio Stabile Medil); Antonio Lampugnale (Vice Presidente ANCE Benevento, titolare dell’impresa Lampugnale SRL); Eleonora Iannace (Tesoriere ANCE Benevento, titolare del Consorzio Stabile Ganosis); Stefania Santucci (Presidente Giovani Edili ANCE Benevento, titolare dell’impresa Edil Molise SRL); Ernesto Mastrocinque (Consigliere ANCE Benevento, titolare dell’impresa Mastrocinque SRL); Carmine Iannella (Consigliere ANCE Benevento, titolare dell’impresa Tecnocostruzioni SRL); Francesco Caporaso (Consigliere ANCE Benevento, titolare dell’impresa La Pietra SRL); Massimiliano Barone (Associato ANCE Benevento, titolare dell’impresa Barone Costruzioni SRL).