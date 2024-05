Benevento, quattro assenti sicuri per Auteri contro la Carrarese Ci sono già delle defezioni per il tecnico giallorosso

Dopo il sofferto pareggio conquistato in casa della Torres che ha portato all'approdo in semifinale, la testa dei giallorossi è già rivolta al match di martedì con la Carrarese. Ci sono degli assenti sicuri per Auteri: il tecnico dovrà fare a meno di Nardi e Bolsius per squalifica, oltre Pinato che tornerà in occasione del match di ritorno. All'elenco occorre aggiungere anche l'infortunato Pastina. Entrano in diffida Simonetti e Talia.