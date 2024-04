Fedeli coinvolti in un incidente mentre si recano a Roma: "Vi siamo vicini" Lettera del sindaco di Ceppaloni dopo l'episodio registrato ieri tra Ceprano e Frosinone

“Desidero esprimere la mia più profonda solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono stati coinvolti nell'incidente avvenuto ieri mattina sull'autostrada A1, tra i caselli di Ceprano e Frosinone, che ha coinvolto un gruppo di pellegrini ceppalonesi diretti a Roma per l’incontro nazionale del Papa con l'azione cattolica di tutta Italia”.

Così il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo in una lettera indirizzata ai parroci Don Silvio Pepiciello, Don Lorenzo Verrecchia e a tutti fedeli coinvolti in un incidente stradale nella giornata di ieri mentre erano diretti a Roma per l'incontro nazionale del Papa con l'Azione Cattolica di tutta Italia.

“È stato un momento di grande apprensione e preoccupazione per tutti noi, ma siamo riconoscenti che nessuno abbia riportato ferite gravi, ma solo uno spavento.

La sicurezza e il benessere dei nostri concittadini e di chiunque si trovi sulle nostre strade sono la nostra massima priorità, e siamo grati per l'intervento tempestivo delle autorità competenti.

Ci auguriamo – conclude il sindaco Cataudo - che questo incidente non abbia lasciato traumi duraturi nei cuori e nelle menti dei pellegrini coinvolti, e che possano continuare il loro viaggio di fede con rinnovato coraggio e determinazione. Il nostro pensiero va a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo evento e alle loro famiglie. Siamo qui per offrire il nostro sostegno e la nostra solidarietà in qualsiasi modo possiamo”.