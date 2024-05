Barone: "Visita di Salvini nel Sannio testimonia attenzione per il territorio" "Occasione per fare il punto sulle opere che interessano il nostro territorio"

"Grazie di cuore a Matteo Salvini per il suo costante impegno per il territorio. La sua visita domani nel Sannio certifica l'attenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le aree interne del Mezzogiorno, finora abbandonate e trascurate dalla sinistra". Così Luigi Barone, responsabile Coesione Territoriale e Zes della Lega e candidato alle Europee nella circoscrizione meridionale, nel salutare l'arrivo del segretario federale della Lega domani alle 15 a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento.

Il ministro presenterà il libro 'ControVento - l'Italia che non si arrende' presso la Cantina Sociale la Guardiense. "Sarà anche l'occasione per fare il punto sulle opere che interessano il nostro territorio, su tante problematiche che riguardano gli enti locali e sulla programmazione futura. Così come ringrazio il commissario regionale e sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon, che sarà anch'egli con noi domani, per lo straordinario impegno quotidiano finalizzato a dare risposte alle comunità e al radicamento del partito", conclude Barone.