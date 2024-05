"Rubano tra i migliori parlamentari per impegno al servizio del territorio" La visita del segretario di Forza Italia Tajani a Puglianello

E’ stato un grande successo di partecipazione la serata di sabato nella piazza di Puglianello dove l’onorevole Francesco Maria Rubano, ha accolto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e altresì candidato capolista del partito azzurro in ben quattro circoscrizioni nelle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europee e con lui l’altro candidato l’europarlamentare uscente Fulvio Martusciello.

Un grande appuntamento politico per il Sannio e l’Alto Casertano con il vicepremier Tajani che non appena salito sul palco ha immediatamente elogiato il deputato sannita. “Uno dei migliori parlamentari per impegno a favore del suo territorio per cui quotidianamente si adopera presso i ministri e gli alti enti. Nonostante sia alla sua prima legislatura, Francesco Maria Rubano è conosciuto da tutti grazie al suo dinamismo”. Tajani ha poi aggiunto "Auspico sempre che tutti i parlamentari lavorino con lo stesso impegno di Francesco così da contribuire alla costruzione di un partito che deve diventare la casa degli italiani dove possono sentirsi rappresentati e tranquillizzati rispetto alle loro ansie e legittime aspettative".

Tajani ha poi rappresentato ai tanti presenti il partito che vorrebbe costruire con il supporto di tutti, militanti e simpatizzanti: “Immagino Forza Italia come una grande casa dove ognuno rappresenti un mattoncino di quella casa ideale che possa rassicurare gli italiani, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da grandi tensioni e conflitti che generano un diffuso stato di ansia e preoccupazione” ha affermato Tajani.

La serata è stata anche l’occasione per festeggiare il compleanno di Fulvio Martusciello che ha affermato: “E’ stata una giornata caratterizzata da tanti incontri nei quali abbiamo sempre e ovunque riscontrato una grande partecipazione di popolo e tanto entusiasmo. Tutto ciò ci rende fieri e consapevoli che stiamo operando bene e che raccoglieremo un grande risultato elettorale".

“E’ altissimo il valore politico da riconoscere alla visita di Tajani a Puglianello – ha affermato l’onorevole Francesco Maria Rubano – Voglio nuovamente ringraziare il nostro segretario per la sua costante vicinanza personale e politica e per le belle parole espresse nei miei confronti e nei confronti di militanti e simpatizzanti locali. Sono certo che alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo il Sannio e l’Alto Casertano si confermeranno un grande bacino di consenso per Forza Italia” ha concluso Rubano.