Play off, 28 squadre in avvio: sono arrivate le più forti La formula andrebbe rivista: troppo frenetica per squadre e tifoserie

(f.s.) Eccola la griglia finale dei play off, ovvero la “final four” da cui scaturirà la quarta squadra promossa in serie B. Nessuna sorpresa, in fondo, anche se delle tre seconde classificate solo una ha varcato la porta delle semifinali, l'Avellino. Le altre tre, neanche a dirlo, sono le squadre classificatesi al terzo posto, il Benevento, la Carrarese e il Vicenza. Al palo il favoritissimo Padova di Oddo e la Torres rivelazione di Greco.

Verrebbe di dire: tanto rumore per nulla. La competizione è iniziata martedì 7 maggio, slittando di 3 giorni (sarebbe dovuta iniziare sabato 4 maggio) per via del ricorso del Taranto ed ha visto ai nastri di partenza la bellezza di 28 squadre: qualificate le compagini classificatesi dal secondo al decimo posto di ogni girone, più la vincente della Coppa Italia. Alla fine sono arrivate tre “terze” e una seconda, quasi a sottolineare che salire dal basso è un'impresa quasi impossibile.

Nessuno nega che un “secondo torneo” dopo la stagione regolare sia assai suggestivo, ma forse tante squadre coinvolte sono troppe e costringono ad un tour de force insopportabile le varie squadre protagoniste. Il Benevento che è entrato in gioco al primo turno della fase nazionale, martedì sarà alla quinta partita in 14 giorni: se si restringesse il campo delle qualificate a tre squadre per girone (seconda, terza e quarta) oltre alla vincente della Coppa Italia, ci sarebbe la possibilità di giocare un torneo più vero e credibile con maggiori giorni a disposizione.

Dicono che il format piaccia. Magari a chi non vi partecipa e non fa i conti con i tempi parossistici di sfide sul campo e trasferte per i tifosi. Sarebbe il caso di ripensarci.