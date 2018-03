Solidarietà dall'ordine commercialisti alla famiglia Mauro A seguito del grave atto intimidatorio avvenuto a Paolisi

A seguito del grave atto intimidatorio a danno dell’abitazione di un imprenditore avvenuto nelle scorse ore a Paolisi, l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Benevento intende esprimere tutta la propria vicinanza alla famiglia Mauro, destinataria del vile gesto.

“La lotta contro qualsiasi forma di intimidazione e di violenza è compito di tutti” viene dichiarato nella nota dall’ordine e viene sottolineato “Apprezzamento per il lavoro svolto dalle Forze di Polizia, segno di un’attenzione concreta e di una presa d’atto della pericolosità di certe situazioni a cui non è possibile restare indifferenti”. Viene espressa una certa preoccupazione dall’Ordine per le ricadute che queste vili intimidazioni possono avere sul sistema locale, assieme alla consapevolezza che atti come questi danneggiano il territorio e l’economia, già di per sé fragili e stressati.

Nel contempo, tutti gli Iscritti dell’ordine esprimono la propria solidarietà all’amico e collega Giuseppe Mauro, già consigliere dell’ordine.

Redazione Bn