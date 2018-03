Giornata Mondiale della Sindrome di Down Le iniziative il 24 e 25 marzo prossimi, a Palazzo Paolo V

Benevento celebra la tredicesima edizione della 'Giornata Mondiale della Sindrome di Down', istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2011.

Il tema di quest’anno è 'Il mio contributo alla società', scelto per dimostrare che le persone con disabilità sono una risorsa importante e possono dare il loro contributo alla comunità.

Il Comitato "Insieme per...”, retto da Apollonia Botticella, in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down, promuove il 24 e 25 marzo prossimi, a Palazzo Paolo V di Benevento, un’iniziativa di sensibilizzazione.

“Con i girasoli giriamo soli”: questo lo slogan scelto proprio per dare rilevanza al lavoro sull'autonomia delle persone con quel cromosoma in più. Con un’ offerta minima verrà consegnata una lattina contenente il kit per la coltivazione del girasole, composto di semi e terriccio, il tutto in una confezione personalizzata che richiama i valori dell’associazione.

Appuntamento nei due giorni, dalle 16.00 alle 21.00, presso la struttura di corso Garibaldi.

I genitori di bambini e ragazzi con sindrome di Down saranno desiderosi di scambiarsi esperienze, consigli e di condividere le problematiche legate a questa condizione.

Inoltre, di recente, il Comitato "Insieme per...” ha avuto il piacere di incontrare Papa Francesco, in occasione della sua visita pastorale a Pietrelcina.