Primavera, Francescotti decisivo: il Benevento è in semifinale! Importante successo all'Avellola conquistato dai giallorossi contro l'Albinoleffe

Benevento-Albinoleffe 1-0

Benevento: Nunziante; Di Martino, Ciurleo, Avolio, Guerra, Marrone, Pengue, Carriola, Francescotti, Rossi, Di Serio (10'st Donatiello). A disp.: Verdicchio, Marino; Esposito, Eletto, Politi, Rucci, Polverino, Fierro, Ciprio, Fastiggi, Festino. All.: Rocco

Albinoleffe: Taramelli; Grassia, Castellani, Ricordi (28'st Stingaciu), Zambelli, Franchini (7'st Ghilardi), Freri (1'st Bettoni), Malanchini, Angeloni, Pala (28'st Daha), Vinzioli (38'st Marchesini). A disp.: Bersanetti, Scola, Lekaj, Paganessi, Rosa, Ronzoni, Pedrini. All.: Maffioletti

Arbitro: Castellone di Napoli. Assistenti: Colavito e Alessandrino di Bari. Quarto Ufficiale: Luongo di Napoli

Marcatori: 39'pt Francescotti

Il Benevento si aggiudica i quarti di finale dei play off, grazie alla vittoria conquistata all'Avellola contro l'Albinoleffe. La squadra allenata da Rocco si è imposta di misura, con un gol di Francescotti al 39' del primo tempo che ha piegato la difesa avversaria. I giallorossi approdano in semifinale, dove affronteranno una tra Venezia e Pisa. La sfida si giocherà all'Avellola. Il Benevento, infatti, è la migliore seconda dei due gironi, quindi scenderà in campo sempre tra le mura amiche in questi spareggi. Il sogno è quello di arrivare fino in fondo per giocarsi l'accesso al campionato Primavera 1.

Primavera 2, i quarti di finale

Parma-Ascoli

Venezia-Pisa

Benevento-Albinoleffe 1-0

Napoli-Udinese

Primavera 2, le semifinali

Parma o Ascoli-Napoli o Udinese

Benevento-Venezia o Pisa