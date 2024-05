Sabato 25 maggio Tajani e Martusciello a Puglianello L'annuncio del deputato di Forza Italia, Rubano: “Zone interne sempre al centro di questo partito”

Sabato prossimo, 25 maggio, alle 21.30 il presidente nazionale di Forza Italia, e ministro degli Esteri, Antonio Tajani con Fulvio Martusciello saranno a Puglianello, in Valle Telesina.

Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il depuitato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano che ha poi rimarcato: “La presenza nel Sannio dei vertici nazionali del partito ha un significato notevole per chi sa leggere la politica. E' la dimostrazione della considerazione che Forza Italia ha del Sannio e del Parlamentare che lo rappresenta con un'azione incisiva di Governo per il nostro territorio”.

Rubano ha poi ricordato: “Tajani riserva sempre particolare attenzione alla Campabnia e e alle aree interne. Sarà anche l'occasione di far incontrare al ministro e a Martusciello numerosi sindaci, imprenditori, mondo dell'università, della Cultura e semplici cittadini che credono nella nostra politica e plaudono alle nostre iniziative e vogliono dare un contributo e continuare quella stagione di cambiamento avviata a settembre del 2022 e sicuramente si riconfermerà con le elezioni europee e poi con le Provinciali visto che subito dopo le elezioni di giugno abrogheremo la legge Delrio, per poi arrivare a Palazzo Santa Lucia”.

Sulla situazione della sanità ospedaliera, in particolare di quella dell'Ospedale di Sant'Agata de' Goti: “Aver incontrato la Morgante è stato un fatto necessario, ma il direttore generale attua le direttive del presidente della Regione”.

Poi la sferzata a Mastella e Pd: “Non possono compromettere il rapporto con De Luca quindi non possono porre la questione 'crisi dell'ospedale di Sant'Agata'. Non possono chiedere, come andrebbe invece fatto, con forza e con un atto politico importante che si attui il decreto 41 per il De Liguori”.

Secondo il parlamentare di Forza Italia: “Mastella e il Pd stanno temporeggiando fino alle elezioni perchè significherebbe compromettere il rapporto con De Luca e non potergli chiedere più nulla”.

E un monito: “Non parteciperò mai più ad iniziative consiliari aperte perchè non voglio prendere in giro i cittadini. E' il governatore della regione a dover dettare l'agenda per Sant'Agata ma nessuno osa chiedere. Mastella dovrebbe chiedere a Renzi: andiamo da De Luca e cerchiamo di risolvere la problematica ospedaliera. Invece non c'è un atto politico serio per i cittadini per questa annosa situazione. Ancora una volta si sta giocando con la salute dei cittadini”.

L'onorevole Rubano sulle polemiche scaturite nelle ultime ore sulla nomina di Raffaele Del Vecchio al posto di Giuseppe Sauchella alla partecipata della Provincia Sannio Europa ha affermato: "E' un atto politico vandalico che non mi stupisce e non mi meraviglia. Ma anche Barone non si deve meravigliare, come quando furono rimossi Nascenzio Iannace in quota Forza Italia e Giordano in 'quota Matera'...".