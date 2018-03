Lavori Fondovalle Isclero, i dubbi del sindaco Di Cerbo "A noi Sindaci sfugge la chilometrica interessata"

“Prendo atto della comunicazione odierna del Presidente della Provincia in merito ai due interventi programmati sulla strada Fondo Valle Isclero che interessano il ripristino parziale del tappetino e le barriere ma dei quali a noi Sindaci sfugge la chilometrica interessata”.

Così il sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo risponde al presidente della Provincia, Claudio Ricci che oggi in una nota ha annunciato lavori di messi in sicurezza sull'importante arteria.

“Il mio invito rivolto ai Sindaci nella giornata di ieri ha sollecitato finalmente il presidente a darci una risposta che evidentemente non è esaustiva – rimarca Di Cerbo -, in quanto permangono tutte le criticità sul piano generale della messa in sicurezza in via definitiva della Fondo Valle Isclero. Altri interventi-tampone nel recente passato sono stati fatti, ma non hanno prodotto il risultato sperato. È il momento di affrontare complessivamente la questione e programmare insieme, anche nella nostra qualità di componenti dell’Assemblea dei Sindaci, gli interventi e i finanziamenti da intercettare per migliorare la viabilità della Strada Fondo Valle Isclero e delle altre strade provinciali ugualmente dissestate, a tutto beneficio della popolazione e del territorio. I Sindaci e l’Assemblea dei Sindaci della Provincia sono il presidio più immediato per i cittadini che ci interrogano quotidianamente soprattutto su tali questioni e pertanto devono essere aggiornati e coinvolti nelle politiche messe in atto.

Resta quindi – conclude il primo cittadino -, a maggior ragione, valido l’invito rivolto ai Sindaci e al Presidente della Provincia per martedì 27 marzo per un incontro costruttivo sul tema, scevro da ogni strumentalizzazione, per il quale sono sicuro della partecipazione di tutti gli invitati ed in particolar modo del Presidente che non farà mancare il proprio prezioso contributo”.