Il Comandante Alfa ad Apice per presentare "Missioni segrete" Il 6 aprile presso il Castello dell'Ettore. L'iniziativa organizzata dal Movimento 2 Stellette

Venerdì 6 aprile, alle ore 17 ad Apice, presso il Castello dell'Ettore, si terrà il convengo "Legalità e Sicurezza". Organizzato dall'associazione Movimento 2 Stellette, con il patrocinio morale del Comune di Apice, durante l'incontro sarà presentato il Comandante Alfa "Missioni segrete".

Il Comandante Alfa, cofondatore del Gruppo di Intervento Speciale (GIS) e Croce d’Oro al merito dell’Arma dei Carabinieri, presenterà il suo ultimo libro "Missioni Segrete".

Il comandante Alfa sceglie Apice come riferimento nella Regione Campania per raccontare, nell'ambito del convegno, le operazioni militari che gli italiani non conoscono.

Luca D'Alessio, Segretario Nazionale del Movimento 2 Stellette, (Associazione che ha come scopo di tutelare le condizioni personali, economiche e giuridiche degli operatori del comparto Sicurezza e Difesa nonché l'implementazione della democraticità e la valorizzazione della specificità di tali categorie) e Maurizio Iagulli, delegato del presidente Davide Bomben, dell'associazione Italiana Esperti d'Africa (Associazione che opera nel settore naturalistico ed ha come scopo la conservazione della biodiversità africana), introdurranno la presentazione del libro “Missioni segrete". Il programma prevede l'avvio dei lavori alle 16.30 con una conferenza stampa. A seguire, alle 17 il convegno "Legalità e Sicurezza". Il programma prevede i saluti di Ida Antonietta Albanese, sindaco di Apice e gli interventi di Luca D'Alessio, segretario Nazionale Movimento 2 Stellette; Maurizio Iagulli, associazione Italiana Esperti d'Africa Poaching Prevention Academy e del Comandante Alfa. I saluti finali saranno affidati ad Angelo Marino, presidente dell'Associazione dei Carabinieri di San Giorgio del Sannio, poi ci sarà la cerimonia di consegna di un quadro commemorativo al Comandante Alfa dipinto dell'artista apicese Tonino Dionizio.