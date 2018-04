Pietrelcina presa d'assalto dai turisti dopo visita del Papa Lunghe code e centro chiuso al traffico nel paese di San Pio

Complice la bella giornata, in tanti hanno scelto Pietrelcina per trascorre la Pasquetta. Tanti i turisti, provenienti soprattutto dalla Campania e dalla Puglia, che sin dalle prime ore del mattino hanno affollato il piccolo borgo sannita per visitare i luoghi di San Pio. Centro storico chiuso al traffico e lunghe code per arrivare in paese non hanno fermato i fedeli.

In tanti sono arrivati per la prima volta nel paese di San Pio, complice anche la visita del Papa di due settimane fa nel paese sannita, ma sono altrettanti i turisti e i pellegrini che hanno reso la gita del Lunedì in Albis a Pietrelcina un appuntamento fisso. Un dato incoraggiante dunque per il piccolo centro sannita che può puntare con maggior convinzione sulla propria vocazione turistica.