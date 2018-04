I Vescovi campani in riunione a Benevento | FOTO Ricci: restituiremo alla Curia gli amboni della Cattedrale custoditi nel Museo del Sannio

Sono state le bellezze di Benevento ad ospitare, per la prima volta, la Conferenza episcopale della Campania.

Oltre venti vescovi, tra cui anche il cardinale Crescenzio Sepe, hanno ammirato la città per l'annuale riunione accolti dall'Arcivescovo Metropolita di Benevento Felice Accrocca.

“Ogni anno come Vescovi facciamo quella che possiamo chiamare allegramente “una gita fuori porta”. Da quando sono nella conferenza episcopale – ha spiegato Accrocca – ci siamo riunito a Procida, Caserta e quest'anno tocca a Benevento. Sono contento che ammirino le bellezze di questa città che ha potenzialità che, attualmente, restano ancora mortificate da una mancanza di infrastrutture. Dovremmo imparare di più l'arte promozionale. Chiunque è venuto a trovarmi è rimasto stupito, anche ai Vescovi Benevento è piaciuta molto”.

Benevento in vetrina, dunque, con Accrocca che sui problemi del Sannio indica una sola strada quella dell'unità: “Sono preoccupato in generale sulla situazione nel territorio, l'ho detto salutando anche il Papa. Difficoltà per le quali occorre convergere su un progetto comune. Dobbiamo essere uniti”.

Insomma quel camminare insieme che Accrocca indica come via da seguire fin dalla sua prima lettera pastorale nel 2016.

Dopo il museo diocesano e la pseudocripta del Duomo, la celebrazione nella Basilica di San Bartolomeo con il sindaco Mastella a fare gli onori di casa, un pomeriggio dedicato ai monumenti.

La delegazione è stata accolta dal Presidente Claudio Ricci in quella che, per secoli, fu sede del Delegato o Governatore pontificio della Città di Benevento.

L’Arcivescovo ha qui chiesto ufficialmente al Presidente Ricci, a nome della Conferenza, che fosse autorizzata la restituzione al patrimonio della Cattedrale di Benevento degli amboni in marmo della stessa scampati nel 1943 alla furia distruttrice delle bombe dell’Aviazione alleata e custoditi da decenni nel Museo del Sannio di proprietà della Provincia.

Il Presidente Ricci, ricordata anche l’intensa interlocuzione avuta nei mesi scorsi con la Soprintendenza su tale argomento ed acquisito il favorevole parere tecnico del Segretario Generale e Direttore della Provincia Franco Nardone, presente all’incontro, ha comunicato l’accoglimento della richiesta.

La parti hanno, quindi, convenuto che la restituzione degli amboni sarà formalizzata nei prossimi giorni nel corso di un incontro pubblico.

Al termine della visita, i prelati hanno firmato il “Libro degli Ospiti d’onore” della Provincia di Benevento nel quale si legge: «I Vescovi della Campania, in visita all’Arcidiocesi e alla città di Benevento, hanno sostato nella Rocca dei Rettori, accolti dal Presidente della Provincia, ne hanno ammirato la bellezza dell’arte ed il valore storico. Augurano alla città e alla Provincia un autentico progresso sociale ed auspicano una sempre maggiore collaborazione tra le Istituzioni civili e la Chiesa locale per “il bene comune”. Firmato il Segretario della Conferenza Episcopale Campana Antonio Di Donna insieme con i Vescovi».

La delegazione ha infine visitato anche il Museo del Sannio di Benevento.