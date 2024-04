Arganese, Palazzo, Caltanissetta e De Sisto aderiscono alla Lega Le adesioni che arrivano dalla Valle Caudina

Il dottore Raffaele Arganese, il responsabile Unimpresa Mario Caltanissetta, l'avvocato Leonardo Palazzo e l'imprenditore Mario De Sisto aderiscono alla Lega - Salvini Premier.

A darne notizia è Vittorio Fucci che ha aderito al partito guidato da Salvini da alcune settimane. Arganese, medico di Airola ha dichiarato: “Ho scelto di aderire alla Lega a seguito del conferimento del’ incarico all’amico Vittorio Fucci (nella foto) di Responsabile per la Lega del Dipartimento Infarstutture e Trasporti della Campania”.

L’ avvocato Mario Caltanissetta, di Montesarchio, responsabile associativo di Unimpresa per le provincie di Benevento ed Avellino e Segretario di Montesarchio del Movimento poltico-culturale “Progetto Sannio” ha evidenziato come il vicepremier Salvini abbia “dimostrato una grande attenzione nei confronti delle imprese e delle attività commerciali. Questa attenzione e la scelta degli uomini giusti sul territorio mi ha spinto ad aderire”. Palazzo, già consigliere comunale e più volte candidato al consiglio comunale di Benevento ha invece rimarcato: “è un ritorno al passato, al quale mi sono sentito sollecitato da amici come Vittorio Fucci che rappresentano una garanzia di impegno e competenza, essendo stato uno dei primi a credere nel progetto salvinano sul territorio sannita.

L'imprenditore De Sisto ha infine deciso di aderire alla Lega perchè come partito “ha dimostrato di impegnarsi in maniera incessante con l’ azione di governo per agevolare l’ attività della categoria imprenditoriale ed industriale”.