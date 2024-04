Girovaghi per Natura. Domenica 28 aprile iniziativa Lipu a Benevento Lungo la pista ciclopedonale “Acquafredda” per scoprire le aree verdi intorno alla città

Durante il mese di aprile l'associazione ambientalista Lipu organizza in tutta Italia passeggiate naturalistiche per avvicinare le persone alla natura. Al centro della simpatica iniziativa “Girovaghi e girovaghe per natura” è il piacere di camminare, di concentrarsi sui propri passi e di liberarsi per un po' dai pensieri quotidiani. Un’occasione anche per scoprire piante e animali e per affezionarsi ancora di più alle aree verdi che abbiamo vicino e garantire la loro conservazione.

A Benevento la Lipu propone un'uscita lungo la pista ciclopedonale “Acquafredda”, che da Pezzapiana porta verso la contrada S. Francesco, dove i partecipanti avranno anche l'occasione di visitare alcuni campi agricoli coltivati in maniera ecocompatibile nel pieno rispetto della natura.

L'escursione, gratuita, toccherà un'area meno conosciuta dell'Oasi “Zone Umide Beneventane”, ubicata a monte della città di Benevento lungo il fiume Calore. L’appuntamento a Benevento sarà questa domenica 28 aprile 2024 alle ore 10:00 all'inizio della pista ciclopedonale “Acquafredda”, lungo via Valfortore.