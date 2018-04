Al via "Un'ora con..." la rassegna del Comune di Molinara Sabato 21 alle 11.30 nell’aula consiliare del Comune, dialogo tra Gianfranco Maggiò e il sindaco

“Un’ora con…”, questo il titolo della rassegna ideata dal comune di Molinara che vedrà la partecipazione, nel comune fortorino, di tanti personaggio noti.

L’iniziativa prevede, con cadenza bimestrale, una chiacchierata della durata di un’ora tra il sindaco del comune Giuseppe Addabbo e un personaggio noto del mondo dello sport, dello spettacolo, della politica, della cultura.

"È un modo questo - spiegano dla Comune - per raccontare la nostra nazione in maniera diretta, confidenziale, accattivante e per aprire le porte dei nostri comuni interni a personaggi importanti della società italiana che si sono distinti nei loro ambiti".

Si parte sabato 21 aprile alle ore 11.30 nell’aula consiliare del comune, con Gianfranco Maggiò, presidente della Juvecaserta Basket che nel maggio del 1991 si aggiudicò il titolo di campione italiano.

Imprenditore edile, Maggiò divenne presidente della Juvecaserta nel 1987 a 31 anni, succedendo allo scomparso padre Giovanni (dopo esserne stato vice) che aveva ricoperto la stessa carica sin dal 1971. Sotto la sua presidenza, la squadra casertana conquistò il suo primo scudetto nella stagione 1990-1991: si tratta dell'unico titolo tricolore nella pallacanestro ad essere stato vinto da una squadra meridionale. La squadra aveva vinto in precedenza la Coppa Italia nel 1988.

Gianfranco Maggiò rimase in carica fino al 1998, anno in cui la Juvecaserta non riuscì a iscriversi alla stagione 1998-1999 di Serie A2. Dal gennaio di quest’anno ricopre l’incaico di presidente onorario della Juvecaserta e si sta adoperando per rilanciare il sodalizio casertano dopo l’esclusione dal campionato di A1, avvenuta la scorsa estate. Ma sarà lui stesso a raccontarsi sabato 21 aprile alle ore 11.30 nella sede del comune di Molinara.