#PortidiTerra2018, Festival Caritas e Sale della Terra VIDEO - FOTO | Accoglienza migranti, inclusione sociale e tanto altro per la seconda edizione

Non solo accoglienza migranti ma anche una serie di manifestazioni contro il gioco d'azzardo ed in favore dell'integrazione di tutti gli ultimi. Questo la finalità della seconda edizione del Festival Porti di Terra organizzato nel Sannio dalla Caritas diocesana, guidata da don Nicola De Blasio e dal consorzio Sale della Terra, diretto da Angelo Moretti. L'evento si terra 18, 19 e 20 maggio nei Comuni di Pietrelcina, Castelpoto, Torrecuso e Benevento. Territori che hanno già aderito al progetto con l'istituzione degli Sprar, centri di accoglienza gestiti direttamente dai Comuni e non da privati.

Ricco il programma della tre giorni che si occuperà non solo di immigrati, ma metterà a confronto tutte le difficili realtà nel Sannio e non solo con ospiti di eccezione ed una serie di attività ed incontri organizzati dai promotori del festival, Angelo Moretti e Gabriella Debora Giorgione.

I temi in discussione nel #PortidiTerra2018 saranno dunque quelli dell’inclusione sociale, della coesione sociale, della tenuta dei territori su valori condivisi, dello sviluppo locale, dell’agricoltura sociale, della buona accoglienza dei migranti e del contrasto alla piaga del gioco d’azzardo con tavoli di lavoro, conferenze, spettacoli e molto molto altro.

PROGRAMMA

Venerdi 18 Maggio 2018

Ore 10:00 Evento Off – Laboratorio di giornalismo “Comunicare la Guerra, costruire la Pace” con Amedeo Ricucci, inviato del TG1

Aula Magna, Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento

Ore 10:00 Evento Off– Charity Shop, Via G. De Vita – Benevento Vernissage

“Linea di confine” di Francesco Malavolta

“Il Welcome” di Alessandro Serranò

la mostra sarà visitabile a Palazzo Paolo V – C.so Garibaldi Benevento

Pietrelcina – #PortidiTerra

“Il Manifesto di Caritas Benevento per una rete dei Piccoli Comuni del Welcome”

Ore 15:00 Anteprima del Festival

Presentazione del libro “L’Italia che non ti aspetti. Un Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome”

di Don Nicola De Blasio, Angelo Moretti, Gabriella Debora Giorgione – Ed. Città Nuova

Intervengono gli autori e i giornalisti del Welcome.

Palazzo di Vetro, piano terra

Ore 17:00 Festival. Saluti Domenico Masone, Sindaco di Pietrelcina

Don Nicola De Blasio Direttore, Caritas Diocesana di Benevento

Introduzione Paolo Ruffini, Direttore di rete di TV 2000

Relazione: Sua Em.za Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Interventi: Rosetta D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Rappresentante di ANCI

Testimonianze: Silvio Aimetti, Sindaco di Comerio (VA), Wael Suleiman, Direttore Caritas Giordania

Conclusioni

Sua Ecc.za Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento

La partecipazione darà diritto al riconoscimento di n° 4 crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti

Ore 19:00

Aperispesa e degustazione del #welcomefood Sale della Terra

Ore 20:30

Serata: spettacolo teatrale “Salute!”, a cura della Solot

Sabato 19 Maggio 2018

Castelpoto – #PortidiTerra

“Terre di relazioni: PTRI e REI”

Ore 10:00 Saluti: Vito Fusco, Sindaco di Castelpoto Don Sergio Rossetti, Direttore Ufficio Migrantes della Diocesi di Benevento

Interventi: Nunzia De Capite, Caritas Italiana, Rappresentante di ANCI: Lucia Fortini, Assessore alle Politiche Sociali e Istruzione della Regione Campania; Leonardo Becchetti, Ordinario nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Testimonianze: Angelo Righetti, Presidente Res.Int; Pasqualina Luciano, Dirigente IC ”Padre Isaia Columbro” – Foglianise. Modera Sara De Carli, Giornalista di Vita.it

La partecipazione darà diritto al riconoscimento di n° 4 crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti

Ore 12:30: Premiazione Istituto Comprensivo ”Padre Isaia Columbro” – Premia Lucia Fortini Aperispesa e brunch del #welcomefood Sale della Terra

Ore 15:00: Evento Off – “Fuori tratta” _ Orto di Casa Betania – Benevento

Saluti: Angelo Moretti, Coordinatore generale Caritas Benevento

Interventi: Mariaelena Morelli, Coordinatrice SPRAR Caritas Benevento; Aldo Policastro, Procuratore di Benevento; Andrea Morniroli, Resp. Area “Tratta, prostituzione, marginalità urbane” della Coop. Dedalus; Antonella Bozzaotra, Presidente Ordine degli Psicologi della Campania

Torrecuso – #PortidiTerra

“Terre per restare: #agricolturasociale, #artigianatosociale, #turismosociale”

Ore 16:00: Coffee corner e Aperispesa del #welcomefood Sale della Terra; Pino Ciociola, Giornalista e Inviato di “Avvenire”, “Terre violate”

Saluti: Erasmo Cutillo, Sindaco di Torrecuso; Angelo Moretti, Coordinatore generale Caritas e Direttore generale Consorzio “Sale della terra” Onlus

Interventi: Nino Pascale, Presidente Slowfood Italia; Giacinto Palladino, CDA BancaEtica; Gennarino Masiello, Vice Presidente Confederale Coldiretti

Vittorio Cogliati Dezza, Segr. Naz. Legambiente, Resp. Interdipendenza Migranti e Green Society; Massimo Gottifredi, LegaCoop Turismo.

La partecipazione darà diritto al riconoscimento di n° 4 crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti

Ore 19:00: Evento Off – “L’ordine delle cose”, Film di Andrea Segre – Benevento

Introduce e modera Oliviero Forti, responsabile nazionale Immigrazione di Caritas Italiana

Interventi: Andrea Segre, Regista; Giuseppe Bellassai, Questore di Benevento; Goffredo Buccini, Editorialista del Corriere della Sera; Wael Suleiman, Direttore Caritas Giordania

Domenica 20 Maggio 2018

Benevento – #PortidiTerra

“Terre #NoSlot #NoAzzardo”

Ore 09:00: “Piazze liberate”, SlotMob in città: partenza da Piazza Bissolati, arrivo in Piazza Roma. Lo Slot Mob sarà animato dalle “Scuole NoSlot” della rete Caritas. Partecipano rappresentanti delle Associazioni Italiane contro il gioco d’Azzardo

Ore 11:30: Piazza Roma, Messa celebrata dall’Arc. di Benevento, mons. Felice Accrocca

Ore 17:30: Festa del fine Festival Mulino Pacifico Via Appia Claudio snc, Solot Compagnia Stabile Benevento

Ore 19:30: Spettacolo ”Marcolfa” a cura di Solot Compagnia Stabile Benevento

“Auditorium S. Agostino” Via G. De Nicastro Benevento

