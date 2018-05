Santa Clementina, costituito il Comitato: al via le attività Sabato e domenica la due giorni “Tutti insieme per Santa Clementina”

Sabato e domenica prossimi presso il Ponte Leproso di Benevento dalle ore 08:30 (domenica dalle ore 9), il Comitato di Santa Clementina promuove e sponsorizza la giornata “Tutti insieme per Santa Clementina”, il primo appuntamento dell’anno 2018 dedicato alla tutela della bellezza paesaggistica e storico - monumentale del quartiere, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini.

L’invio a partecipare è esteso anche al Comune di Benevento, all’assessorato alle Politiche Ambientali, alle maestranze dell’Asia, alle istituzioni ed i rappresentanti delle testate giornalistiche sannite che vorranno testimoniare l’evento.

Il Comitato, presieduto da Claudio Rocco, invita tutti a partecipare ed ha annunciato una conferenza stampa a margine della giornata per ufficializzare l'avvenuta costituzione dell’associazione. Rocco presenterà anche le attività e gli scopi che intende perseguire insieme a tutti gli associati, rispetto al quartiere e non solo, ma anche le iniziative socio culturali che intenderà promuovere per il coinvolgimento dell’intera città.