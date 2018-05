Gli architetti sanniti aprono gli studi ai cittadini Una due giorni per avvicinare cittadini e architetti

Open Studi Aperti, gli architetti aprono i loro studi a tutti i cittadini come e dove nasce un progetto architettonico. Perché il contributo degli architetti è essenziale nei processi di trasformazioni degli spazi e del territorio. Quanto può essere efficace ridurre le distanze, anche fisiche, tra architetti e non addetti ai lavori per favorire l’abbattimento degli stereotipi e promuovere il pieno riconoscimento di una professione praticata in Italia da 155 mila persone. Il 18 e 19 maggio si terrà una grande manifestazione di architettura che, con l'obiettivo di avvicinare i cittadini e gli architetti, per farne comprendere l'importanza del ruolo come protagonisti delle trasformazioni dello spazio, sia pubblico che privato, unirà in un unico fil rouge tematiche come la sicurezza dell’abitare, lo sviluppo sostenibile, la convivenza e l’integrazione, la valorizzazione delle bellezze del paesaggio e dei territori e la tutela del patrimonio artistico. Open Studi Aperti è il nome dell'iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori concentrata in un unico evento nazionale che vede coinvolti grandi e piccoli studi, architetti di fama internazionale e giovani professionisti che muovono i primi passi della loro carriera. Gli studi di architettura aderenti rappresenteranno, idealmente, l’intera categoria professionale mostrando la propria quotidianità creativa e progettuale, dando la possibilità di assistere a piccole conferenze e dibattiti con altri professionisti, organizzando installazioni artistiche o mostre fotografiche di opere realizzate o cantieri in corso. Testimoniando che l'architetto è portatore di positivi valori collettivi in grado di dare un contributo decisivo nel risolvere le questioni sociali, economiche e culturali della nostra società. L’Ordine APPC di Benevento ha organizzato e supportato le iniziative di seguito riportate:

Benevento – via Pasquali (Piazza Duomo) presso cantiere studio Gabetti&Isola Sabato 19 maggio dalle 17:00 CITTA’ IN CANTIERE Visita al cantiere dell’edificio in costruzione in Piazza Duomo progettato dallo studio Gabetti&Isola vincitore del concorso internazionale indetto dal comune di Benevento nel 2000 per la progettazione di un Museo di Arte Contemporanea. L’evento permetterà alla comunità di conoscere la genesi del progetto attraverso il racconto dell’architetto Saverio Isola e dell’ex assessore Giuseppe Iadicicco; sarà un’occasione per riflettere insieme sulla destinazione futura dell’edificio e sul suo ruolo all’interno del contesto urbano. Parteciperanno alla discussione il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’architetto Raimondo Consolante e il capo delegazione F.a.i. di Benevento Patrizia Bonelli. Modererà l’evento Gianluca Mannato

Benevento, via Damaso 4 / 18 maggio ore 18:00 – 22:00 Laura Lampugnale architetti – Trame di Pietra

Benevento via Francesco Paga / 18 maggio ore 17:00 – 20:00 [archiattack] - Magari le cose cambiano | l'architettura raccontata attraverso lo strumento del documentario

Benevento – Corso Garibaldi, 72-74 / 18-19 maggio 2018 ore 17:00-20:00 Federica Barile - Archicontest Art à Monteparnasse Paris Andrea Califano - SIC ITUR AD CASTRUM VETERUM Salvatore Cipolletti - Studio di fattibilità - Ipotesi di nuovo polo scolastico (Morcone - BN) Annalisa Ciriello - Artigianato e tecnologia digitale: l’innovazione della stampa 3D….prototipa la tua idea Luisa Costanzo | Luciana Cormano - In BIM | digitalizzazione del progetto di recupero Marco Damiano - Varco tra arte e territorio Martina Lucarelli - Image Based Modeling of Roman Ruins Angela Riccio - Conoscenza e Valorizzazione