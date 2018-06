Studenti sanniti fanno "un pacco" ad Abete di Striscia La manifestazione per la legalità a Guardia Sanframondi

“Cosa contiene il ‘pacco’ per Luca Abete? Lo scoprirà lui stesso alla fine della giornata, dopo aver incontrato gli studenti di Guardia Sanframondi. Questa volta, dunque, non sarà l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ a consegnare un pacco, bensì sarà il destinatario di una sorpresa da parte del territorio”.

E’ quanto anticipano gli organizzatori del convegno “+ informazione + legalità”, promosso dall’Associazione Icosit in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo di Guardia Sanframondi, in programma per domani, 5 giugno (ore 9,30), al Castello Medievale di Guardia Sanframondi.

Testimonial dell’evento è proprio Luca Abete, inviato di “Striscia la Notizia”, che incontrerà gli studenti nell’ambito del ciclo di incontri sulle “Giornate della Legalità nel Sannio”.

Oltre ad Abete, ai lavori, che saranno coordinati da Mimmo Ragozzino (Presidente di Icosit), interverranno il Sindaco di Guardia Sanframondi Floriano Panza, Filippo Liverini (Presidente di Confindustria Benevento) e Grazia Elmerinda Pedicini (Dirigente Istituto Comprensivo di Guardia Sanframondi), cui toccherà la relazione introduttiva.