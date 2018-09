Benevento, la Pascoli riparte per un nuovo anno scolastico Il saluto inaugurale della nuova dirigente scolastica Rosetta Passariello

Ogni anno scolastico che inizia porta in sé una promessa di futuro che alimenta entusiasmi, attese, progetti. Ogni volta che si riattiva il computo dei giorni di lezione, è come veder schiudere uno scrigno da riempire d’esperienze, giorni prima immaginate e progettate, condivise e programmate dai collegi dei docenti.

Basta aggirarsi davanti ai cancelli di una qualunque Scuola in questi giorni di metà settembre per respirare quest’aria ch’è quasi di festa, nonostante coincida con la fine dell’estate. E’ quello che è accaduto, dinanzi all’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Benevento che - con qualche giorno d’anticipo rispetto al calendario rgionale - ha ripreso le sue attività con rinnovata energia ed entusiasmo.

In quel vociare confuso di genitori e bambini in attesa del suono della prima campanella, c’era profumo di speranza. La nuova dirigente, Rosetta Passariello, nel saluto inaugurale col quale ha accolto i bambini e le famiglie, ha sottolineato l’intento della Scuola di rispondere in maniera nuova ai desideri di scoperta, di ricerca e di successo degli alunni che hanno scelto la Pascoli come alveo di crescita umana e culturale. Sarà compito di tutti, ha continuato la dirigente, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, contribuire al miglioramento dell’offerta formativa e alla riorganizzazione efficace e funzionale dell’Istituto, che continua ad essere una delle scuole più frequentate della città.

Il Progetto illustrato ai genitori delle classi prime durante l’Accoglienza, ha come cardini imprescindibili l’innovazione metodologico- didattica e tecnologica per lo sviluppo delle competenze degli alunni, nell’ottica di un curricolo verticale che vede come un processo in fieri, da compiere con continuità e progressività graduale, il percorso di apprendimento di ciascun bambino. Coltivare il benessere a scuola, trasformare l’apprendimento, talvolta meccanico, in un percorso di gioiosa scoperta, valorizzare i talenti, saranno gli obiettivi prioritari sui quali si articolerà l’Offerta formativa dell’I.C. Pascoli a partire dal corrente anno scolastico. Un Progetto di alto profilo che, sostanziato dalla professionalità dell’intero corpo docente,richiede una continua ed aperta condivisione d’intenti, strategie ed azioni che devono sapersi trasformare in interazioni significative fra tutti i soggetti coinvolti: scuola – famiglia – territorio. Traguardo alto, ma cardine fondamentale sul quale la dirigente Passariello intende investire tempo ed energie.

Dallo stupore del primo giorno alla cooperazione dei giorni che verranno, il passo è ardito, ma va compiuto per rispondere alla finalità istituzionale che la Scuola promuove: “il successo formativo di ciascun alunno”;ciò equivale a dire: dotare ciascun bambino e studente degli strumenti utili per esplorare il mondo che sarà chiamato ad abitare da protagonista.

Redazione Bn