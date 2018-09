Mostra Leggi razziali. "Un grazie al presidente Ricci" Lidu e Circolo Manfredi si congratulano con Provincia che si è offerta di ospitare mostra studenti

La Lidu, presieduta da Luigi Diego Perifano e il Circolo Manfredi di Benevento, presieduto da Francesco Del Grosso con una nota ringraziano il Presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci, per aver accolto la loro richiesta di voler ospitare, nelle sale museali della Rocca dei Rettori, la mostra sulle Leggi razziali realizzata dagli studenti del Liceo Petrarca di Trieste e rifiutata dalla loro Amministrazione comunale.

"Al nostro invito - scrivono Lidu e Circolo Manfredi - ha aderito anche la dirigente scolastica del Liceo Scientifico Rummo, Teresa Marchese, che si è detta disponibile ad avviare uno scambio culturale con gli studenti di Trieste. Auspichiamo che la mostra possa essere ospitata in molte città italiane perché, come ricordava Primo Levi: 'L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della Memoria'. Dobbiamo essere capaci di ispirare le giovani generazioni alla Libertà, alla Democrazia, alla Pace e al Rispetto degli Altri".