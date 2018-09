Benevento, ristorazione scolastica: si parte Il 1° ottobre avrà regolarmente inizio il servizio

L’Ufficio Istruzione del Comune di Benevento comunica che a partire da lunedì 1° ottobre avrà regolarmente inizio il servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2018-2019.

Si ricorda che le iscrizioni al servizio mensa devono essere effettuate online sul sito del Comune (www.comune.benevento.it), al link Servizio Mensa Scolastica (in basso a destra della homepage). Per registrarsi è necessario indicare il Codice Fiscale dell’adulto pagante ed essere in regola con i pagamenti dello scorso anno scolastico.

I pagamenti potranno essere effettuati presso due punti di rivendita: Tabaccheria Vassallo, in Via Porta Rufina, 28 e Bar Tabacchi Farese, in Via Nicola Sala, 22.

In caso di dubbi o difficoltà di compilazione della domanda di iscrizione, i genitori degli alunni potranno rivolgersi all’Ufficio Istruzione.

Per evitare ritardi o disservizi, i genitori interessati al servizio Mensa scolastica dovranno formalizzare l’iscrizione entro e non oltre il 30 settembre. In tal modo faciliteranno anche il compito delle singole Scuole che hanno l’obbligo di comunicare entro le ore 9:30 il numero giornaliero dei pasti richiesti al Centro di Cottura.

Redazione Bn