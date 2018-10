"Una manovra per la vita" contro il soffocamento bimbi | FOTO L'iniziativa di Simeup, Polizia di Stato, Misericordia e Croce Rossa a piazza Castello

Simeup provinciale, la Società italiana di medicina di emergenza ed urgenza pediatrica, Polizia di stato Croce Rossa e Misericordia in piazza questa mattina per “Una manovra per la vita”, il corso rivolto a tutti che da anni insegna a disostruire le vie aeree e prevenire il soffocamento di bambini e lattanti che hanno inalato accidentalmente un corpo estraneo.

L'evento oggi dalle 9 alle 13 a piazza Castello organizzata dalla Simeup in collaborazione con il Gruppo emergenziale pediatriche sannita, la Misericordia, la Croce Rossa di Benevento e con la partecipazione dell’Ufficio sanitario della Questura diretto dal dottore Angelo Peccerillo.

In campo gli istruttori che con l’ausilio di manichini pediatrici hanno mostrato a mamme e papà, incuriositi dall'evento, le manovre salva-vita di disostruzione delle vie aeree. Una conoscenza di base fondamentale per tutti i genitori, nonni, insegnanti delle scuole e personale sanitario

Dai dati del Simeup emerge che 1 su 4 delle morti registrate accidentali sono dovute nel bambino più piccolo a soffocamento per ostruzione delle vie aeree improvvisa da inalazione di cibo o giocattoli.