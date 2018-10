Adl a Solopaca "Combine Champions? Ne vedremo delle belle" FOTO | Tifosi in delirio in paese. Il patron su Piatek: "Ne parlo con Preziosi, ma non faccio Aste

Ore 17 e 11 "Stadio? C'è da lavorare. Le universiadi rallenteranno i tempi per avere uno stadio all'avanguardia. Ora daremo continuità ai lavori grazie anche alla Regione. Saranno cambiati i sediolini, rifatti i bagni, gli spogliatoi e l'impianto elettrico. Vediamo se il Comune vuole affidato al Napoli per i prossimi 100 anni o fare una nuova lunga convenzione. Siamo in contatto continuo col Comune".

Ore 17 e 10 "ho sentito della Stella rossa col Psg... Vediamo cosa succederà, c'è un'onda che monta. Sento qualcuno che parla di possibilità di azzeramento dei punti per una squadra. Vedremo "

Ore 17 e 06 "Piatek? Ci dobbiamo rincontrare con Preziosi, ne abbiamo parlato. Ma non voglio fare aste. Bisogna vedere se nel Napoli renderebbe come rende nel Genoa. Ora vediamo prima quando rientra Younes. Non si può comprare per poi buttare al macero"

Ore 17 e 05: "alle istituzioni non interessa niente dei tornei nazionali, basta vedere i calendari. Bisognerebbe smettere di tirare l'acqua al proprio mulino"

Ore 17 "Ancelotti con Sacchi e Guardiola? Non mi meraviglia. Ancelotti ha vinto ovunque. Gli resta solo di vincere a Napoli, per questo l'ho preso. Sogni? La strada è lunga, ma abbiamo iniziato bene, avevo dato ad Ancelotti nove partite per ambientarsi. Prima di giocare col Liverpool ho parlato con Carlo della formazione, lui alla fine mi ha detto che l'avrebbe vinta. All'87esimo ho iniziato a essere perplesso. Poi è arrivata la vittoria ed è stata uno sballo"

Ore 16 e 50 De Laurentiis: "il tifoso si sta adattando a dei cambiamenti veloci e travolgenti. Si passa sempre più dal tifoso da stadio reale al toso da stadio virtuale. Da un'indagine emerge che nel mondo ci sono 40milioni di tifosi del Napoli, ben più dei cinquantamila del San Paolo. In Inghilterra hanno ricreato le condizioni per andare allo stadio, in qualunque stadio inglese c'è una prigione e nessuno guarda la partita in piedi. Ed è il calcio col maggior fatturato nel mondo".

Ore 16 e 46 r"ingrazio i solopachesi, sono appassionato di vino. Ho una grande cantina e qui c'è una terra che mi sta molto a cuore. Dobbiamo fare feste a tema vino. Cerchiamo di dare spazio a biodinamico e biologico per aiutare la salute. Un film in questa zona? Il cinema in Italia è morto. Non è mai stato considerato una industria importante. Oggi grazie alla pirateria dilagante è morto, non è esportabile. Russell crowe fece un film sul vino ma non ebbe grande successo "

Ore 16 e 40: De Laurentiis in conferenza stampa, disciplina il traffico delle tv e dei giornalisti. Ora parola al sindaco di Solopaca che consegnerà una targa a De Laurentiis

16.00 Ora il presidente è arrivato al Meg, museo enogastronomico, tuttavia lascia molto a desiderare l'organizzazione dell'evento con numerosi "ingorghi" e fasi caotiche

Ore 15 e 30È arrivato a Solopaca, per l'inaugurazione del club Napoli locale, il presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis. Grande folla ad accogliere il presidente con diversi tifosi che hanno intonato cori e slogan, tra questi l'ormai popolarissimo "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione". Paese addobbato a festa con bandiere del Napoli a ornare ogni balcone. Il presidente è stato accolto dal sindaco di Solopaca Pompilio Forgione e dall'ex presidente di Confindustria Jannotti Pecci. Nel club diversi gli autografi e le tessere firmate dal presidente. In corso la passeggiata sul corso principale con uno spettacolo degli sbandieratori. Tanti sorrisi e saluti ma per ora nessuna dichiarazione da parte di De Laurentiis.

