Prevenzione tumore al seno: importante iniziativa a Moiano Visite gratuite per le donne grazie all'associazione Underforty

Importante progetto dedicato alla prevenzione quello che si è tenuto domenica scorsa a Moiano, in considerazione del mese della prevenzione del tumore al seno che, appunto, è ottobre. . Nello studio messo a disposizione dal dottor Giacinto Buonanno, infatti, si è tenuta la campagna di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, con visite senologiche effettuate gratuitamente. Progetto portato avanti dall'associazione Underforty Woman Brest Care Onlus della presidente Maria Conte.

Numerose le donne che hanno deciso di partecipare sottoponendosi alle visite senologiche, effettuando una ecografia ed una visita, piacevolmente impressionate dalla professionalità e dalla delicatezza della dottoressa Emanuela Esposito, oncologa senologa, che le ha visitate.

Progetto realizzato con la collaborazione di Mariateresa Meccariello, promotrice del progetto Smack (Still Marvellous After Cancer Knock, letteralmente "Ancora meravigliosa nonostante la percossa del cancro"), sempre nell'ambito delle inziative dell'associazione Underforty, che nel merito ha dichiarato: “Questo genere di iniziative sono importantissime per la prevenzione e siamo molto soddisfatti della buona riuscita. Fondamentale la collaborazione con Underforty per metterle in pratica. Un grosso ringraziamento va al dottor Giacinto Buonanno per aver messo a disposizione il suo studio molto accogliente. Un grazie anche dalle donne che hanno deciso di partecipare all'iniziativa alla dottoressa Esposito, professionale e delicata, in grado di mettere a proprio agio le partecipanti all'iniziativa”.

Anche dall'associazione Underforty, col presidente Maria Conte e col direttore scientifico dottor Massimiliano D'Aiuto, un ringraziamento per la disponibilità del dottor Buonanno e a Mariateresa Meccariello per l'impeccabile organizzazione